Стало известно, кто стал и.о. акима Актобе

7 июня стало известно, что Айдос Хамиев назначен исполняющим обязанности акима Актобе, сообщает Zakon.kz.

Айдос Хамиев родился в Актау. Ему 38 лет.

Имеет опыт работы в следующих должностях: эксперт, главный эксперт, начальник управления Агентства РК по делам строительства и ЖКХ, замдиректора Департамента ГАСК по СКО, директор Департамента ГАСК по Жамбылской и Акмолинской областям, замакима Зерендинского района Акмолинской области, глава Управления строительства Мангистауской области, аким Тупкараганского района Мангистауской области, руководитель Управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области.

С января 2023 года являлся заместителем акима Актобе.

6 июня сообщалось, что аким Актобе Мурат Журебеков покинул свой пост, не проработав и полугода. На странице в Facebook сказано, что Журебеков "переходит на другую работу в столицу". На пост акима Журебеков был назначен 4 января 2023 года. До назначения на должность он занимал пост первого вице-министра энергетики Казахстана.