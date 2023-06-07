Не ограниченные, а особенные: насколько реальна инклюзия для людей с инвалидностью в Казахстане

Работать, совершать научные открытия, творить и побеждать в спорте – все это могут люди с инвалидностью. Почему общество считает их лицами с ограниченными возможностями вместо того, чтобы обеспечить их особые потребности, и как исправлять ситуацию, эксперты рассказали Zakon.kz.

Гладко – на бумаге

Когда речь заходит о людях с особыми потребностями, все чаще можно услышать термин "инклюзия". Это слово используют в обоснованиях для выделения средств из бюджета, в имиджевых роликах школ, колледжей и вузов, в учебных, спортивных и досуговых программах и во множестве других документов. Что же представляет собой инклюзия и как ее понять?

Инклюзия (от inclusion – включение) – это активное включение лиц с инвалидностью в полноценную жизнь общества, создание для этого условий на общественном и государственном уровне. То есть необходимо, чтобы инвалидность перестала быть проблемой для счастливой жизни, полноценной любимой работы, путешествий и творчества. Чтобы мы наконец перестали пытаться "исправить" человека с особенностями и начали исправлять среду, делая ее комфортной и удобной для максимального раскрытия талантов и потенциала людей с инвалидностью.

Как отметила педагог-психолог Кульдрайхан Жунусбекова, в Казахстане инклюзии уделяется внимание, но пока преимущественно в документах и отчетах, а не на практике.

"Складывается ощущение, что инклюзия у нас остается на бумаге. С одной стороны, лицам с инвалидностью можно поступать в вузы и колледжи, особенные дети могут ходить в обычную группу детского сада, посещать обычную, не коррекционную школу. Все это можно, родители пробуют. Но на деле оказывается, что специалисты не подготовлены, условия для особенных людей не созданы". Кульдрайхан Жунусбекова

Одна из проблем, по ее словам, – отсутствие специальных программ подготовки кадров для дошкольных и образовательных учреждений с учетом инклюзии.

"Сотрудники должны получать обязательный минимум знаний для работы с особенными детьми. Это не узкоспециальные знания психологические или медицинские, не нужно всем получать квалификацию дефектолога или становиться специалистом по определенному профилю инвалидности. Речь идет о минимальном наборе знаний, необходимом для учителя в школе, воспитателя в детском саду, няни. Чтобы было, например, понимание, почему дети с особенностями так или иначе себя ведут, какие существуют правила взаимодействия с таким ребенком". Кульдрайхан Жунусбекова

Казахстанцы за последние десятилетия уже стали более принимающими по отношению к людям с инвалидностью, но нашему обществу по-прежнему не хватает информации, считает эксперт. Поддержку оказывают, когда инвалидность очевидна для окружающих, как бы жестоко это ни звучало. Человеку в инвалидной коляске или незрячему с тростью помогут подняться по лестнице или пандусу, перейти дорогу. Куда сложнее, когда инвалидность по психоневрологическому профилю. Например, ребенок-аутист внешне выглядит здоровым, но при этом он воспринимает мир не так, как другие, его поведение может сильно отличаться от общепринятой нормы. И в таком случае вместо поддержки и помощи можно встретить осуждение, упреки в адрес родителей, которые "не воспитали". А если это подросток, он может получить и поток замечаний в свой адрес. Все потому, как отмечает педагог-психолог, что у людей нет знаний, в открытом доступе слишком мало информации о том, какие особенности есть у людей с психоневрологическими диагнозами.

"Когда родители узнают, что у них особенный ребенок, в первый момент они могут запаниковать, не знают, что делать, к кому обращаться. Ребенок может выглядеть физически здоровым, но иметь нарушения психоэмоционального развития. Такие дети в обычном садике могут выдержать максимум три-четыре дня, потом родителей просят перевести ребенка в другое место". Кульдрайхан Жунусбекова

Для обучения лиц с инвалидностью выделяется сейчас достаточно грантов в вузах и колледжах, но все же остаются проблемы. Во-первых, отсутствие безбарьерной среды. Студент на коляске не может подняться по лестнице в аудиторию, лифт в здании может отсутствовать, не говоря уже о специальных подъемниках для колясочников. Никто не берется ставить специальное дорогостоящее оборудование, если студент-колясочник один на весь вуз. В таком случае или всю его группу отправляют на лекцию и занятия на первом этаже, или студент один не получает доступа в лаборатории и аудитории на верхних этажах. И это, по словам эксперта, только те проблемы, которые возникают у студента с инвалидностью по линии опорно-двигательного аппарата. Для слабослышащих остается недоступной большая часть информации, рассказанной преподавателем, а для слабовидящих – наоборот, не хватает учебников в аудиоформате.

"Если говорить об инклюзии именно для людей с инвалидностью психоневрологического профиля, казалось бы, открыты пути для обучения. Но программы создаются в расчете на здоровых ребят, как и учебная нагрузка. Но в общей группе студентам с инвалидностью может быть сложно, они могут просто не понимать, что рассказывают на лекциях. Зачастую они недостаточно хорошо воспринимают теорию, зато прекрасно обучаются на практике, но вместо этого им приходится переписывать толстые тетради с лекциями". Кульдрайхан Жунусбекова

Кульдрайхан Жунусбекова убеждена, что люди с особенностями могут работать при любом типе инвалидности, как по слуху или по зрению, так и с патологией опорно-двигательного аппарата или с психоневрологическими диагнозами. Многое зависит от уровня дееспособности, но также большое значение имеют условия работы.

"У особенных сотрудников может быть, например, высокая утомляемость или недостаточная концентрация внимания, быстрая переключаемость, нередко им может быть просто опасно работать самостоятельно. В течение продолжительного времени таким людям нужен будет в работе сопровождающий. Людям с аутизмом может потребоваться подробное объяснение всех этапов рабочего процесса, в картинках, с пояснениями. И тогда они будут очень добросовестно выполнять свою работу. Должны быть грамотные сопровождающие, не просто соцработники, а наставники, которые понимают, как этому конкретному человеку помочь в его работе". Кульдрайхан Жунусбекова

Кроме того, по ее словам, при приеме на работу людей с инвалидностью могут возникать проблемы и с безбарьерной средой. Не во всех зданиях предприятий и организаций есть звуковые указатели для незрячих или подъемники для работников на колясках. В некоторых местах нет даже обычного пандуса.

Жизнь как полоса препятствий

О том, как выглядит мир для людей с инвалидностью, многое может рассказать заместитель директора Общественного фонда Tandau и руководитель проекта "Доступный Казахстан" Александра Шаронова. Уже более 10 лет она занимается проблемами доступной среды в казахстанских городах.

"Необходимо обеспечивать возможность активного включения в жизнь общества для маломобильных групп населения. Это не только люди с инвалидностью. Физические барьеры мешают и беременным женщинам, и пожилым, и людям, которые временно травмированы. Даже люди с тяжелыми сумками сталкиваются с барьерами каждый день". Александра Шаронова

Она отметила, что законы, определяющие в Казахстане требования к безбарьерной среде, достаточно правильные и полные. Некоторые строительные нормативы в нашей стране даже более жесткие, чем в странах Европы.

"Мы тщательно проработали нормативную правовую базу, учли все детали. Но нашей главной проблемой остается неисполнение этих законов и строительных нормативов. Это происходит по всему Казахстану". Александра Шаронова

Активная работа по формированию безбарьерной среды в Казахстане началась еще в 2012 году, когда был принят первый "План мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан на 2012-2018 годы". Действующий документ в этой сфере – Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года, утвержденный Постановлением правительства в 2019 году. И за эти годы, по словам эксперта, ситуация с доступностью большинства объектов для маломобильных групп населения практически не улучшилась.

"Прошло десять лет, это хороший период, чтобы оценить результаты. Мы говорим о том, что стало хуже, чем было. За эти годы было построено или отремонтировано множество общественных объектов. По законодательству, когда идет капитальный ремонт и реконструкция, необходимо привести доступность в соответствие с нормативами. Этого не происходит, а новые объекты строятся без учета нормативов". Александра Шаронова

Руководитель проекта подчеркнула, что на карту "Доступный Казахстан" нанесены многие общественные и социальные объекты в городах. Для удобства маломобильных групп населения карта разделена на пять алгоритмов, один из них – по профилю инвалидности. В соответствии с такими критериями указаны доступные для маломобильных граждан объекты, частично доступные и недоступные. Частично доступными считаются те, в которых для входа в здание или получения услуг человеку с инвалидностью или ограничениями в подвижности нужна помощь других людей.

В Астане, судя по карте, из нанесенных на нее 782 объектов полностью доступны для людей с ограниченной мобильностью всего 10, частично доступны – 466.

"Мы говорим с проектировщиками зданий. Они объясняют, что от них требуют в первую очередь устойчивость конструкции, то есть, чтоб дом не развалился. За этим строго следят, за остальным – не так строго. Также собственник объекта требует удешевить себестоимость. То есть все затраты сокращаются за счет элементов доступности и никто за это не отвечает". Александра Шаронова

Формированию доступной среды, по словам эксперта, мешает мораторий на проверку малого бизнеса, который действует в Казахстане с 2019 года.

"Раньше мы могли по жалобе проверить объект на доступность, давали срок на устранение недостатков или штрафовали. Теперь в связи с мораторием жалобы не работают. В этом году сделали исключение, проверка проводится, если человеку причинен вред. То есть надо, чтобы человек с инвалидностью на этом объекте упал, получил травму, только тогда можно что-то сделать. При этом большие торговые дома тоже при помощи этого моратория избегают проверок. Пробелы в законодательстве позволяют регистрировать торговый дом как множество малых и микробизнесов". Александра Шаронова

По ее словам, проверки проводятся в основном в государственных органах и организациях. На них сейчас приходится большая часть штрафов за несоблюдение требований по доступности. Руководители этих организаций из года в год пишут заявки на выделение средств из бюджета для создания доступной среды. Средства не выделяются в должном объеме, а значит – снова штрафы. Получается замкнутый круг. При этом есть бизнес с большим оборотом, который нельзя проверять. И владелец такого бизнеса не заботится о доступности, ему это не нужно, он не понесет никакой ответственности.

Еще одна проблема, по мнению Александры Шароновой, – цепочка принятия решений на уровне акиматов.

"Были случаи, когда в акимате принимают новое здание, подписывают документы, мы как НПО смотрим, а там по доступности все просто страшно, пандусы под углом 45 градусов, крутые, как скала. Спрашиваем: как вы допустили приемку такого здания? Нам в акимате говорят, что у них нет полномочий. Проблема еще и в том, что если сотрудники акимата, принимающие новое здание, не подписывают документы, им звонят от руководства акима и давят, требуют как можно быстрее все оформить, потому что аким отчитывается за количество возведенных объектов". Александра Шаронова

Создатели карты "Доступный Казахстан" предлагают изучить опыт США, где, по словам Александры Шароновой, на бюджетные средства невозможно построить недоступный объект.

"Очень строгий контроль в США за расходованием бюджетных средств, проверки на каждом этапе – что спроектировано, как будет обеспечиваться доступность для людей с различными категориями инвалидности. Недоступный проект просто невозможно провести. Если мы наведем порядок хотя бы в госучреждениях в плане создания доступной среды, то уже после этого можно будет предъявлять требования и к малому, и к микробизнесу. Они сами будут стремиться обеспечить доступность". Александра Шаронова

Также необходимо перевоспитывать и наше общество, создавая нулевую терпимость к нарушениям норм и правил в отношении людей с инвалидностью.

"И снова обращаясь к примеру Соединенных Штатов, там население очень активно поддерживает идеи безбарьерной среды. Если открывается магазин и в нем недоступная среда, покупатели просто не будут туда ходить ради поддержки людей с инвалидностью. И собственники бизнеса уже заранее задумываются о том, что лучше потратиться на правильные пандусы и другие элементы доступности, чем потом терять прибыль". Александра Шаронова

Помимо этого эксперты предлагают включить формирование безбарьерной среды как оценочный критерий в рейтинги акимов и других руководителей государственных органов. Тогда аким будет напрямую заинтересован в том, чтобы общественные и социально значимые объекты в его городе или поселке соответствовали требованиям по доступности. А руководители министерств и ведомств также станут более требовательными к тому, насколько доступны объекты для лиц с инвалидностью, и к тому, как в стране исполняются законы.

Тем временем Министерством труда и социальной защиты населения 26 мая 2023 года утверждены стандарты рабочих мест для лиц с инвалидностью в Казахстане. Государство принимает меры по трудоустройству людей с инвалидностью, помогая им активно включаться в жизнь общества. При этом вопрос доступной среды становится все более актуальным.