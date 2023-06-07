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Встретившийся в США с Токаевым казахстанец вернулся на родину

Встретившийся в США с Токаевым казахстанец вернулся на родину Фото: Instagram/adilkhankopabayev
Актюбинец Адильхан Копабаев, который последние три года работал в Соединенных Штатах, вернулся в Казахстан и стал генеральным директором АО "Информационно-аналитический центр нефти и газа" Министерства энергетики PK, сообщает Zakon.kz.

О назначении Адильхана Копабаева гендиректором АО "Информационно-аналитический центр нефти и газа" МЭ PK стало известно сегодня, 7 июня, из социальных сетей. Информацию корреспонденту Zakon.kz подтвердили в пресс-службе Минэнерго.

"Сегодня утром представили".Пресс-служба Минэнерго РК

Отметим, что в сентябре 2022 года, когда Касым-Жомарт Токаев посетил Нью-Йорк, президент провел серию встреч с главами государств и международных организаций, руководителями крупных финансовых институтов США и транснациональных компаний, представителями экспертных кругов.

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Президент Казахстана встретился с главами крупных американских компаний

Тогда же глава государства встретился с сообществом IT-специалистов – Digital Nomads – выходцами из Казахстана, которые работают в крупных зарубежных технологических компаниях. На этой встрече Касым-Жомарт Токаев предложил казахстанцам вернуться на родину и пригласил поработать в правительстве. Адильхан Копабаев сидел за тем самым столом. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные на его личной странице в Instagram.

Казахстанец вернулся на родину из США и получил должность в правительстве

Фото: Instagram/adilkhankopabayev

Адильхан Копабаев родился 9 июля 1995 года в Актобе. Учился в Южной Корее и США:

  • Ульсанский Национальный Институт Науки и Технологий (Ulsan National Institute of science and technology), Южная Корея (2013-2017) – специальность "Инженер-урбанист и технологический менеджмент", обладатель стипендии UNIST Global Uni-Star;
  • Евразийская Юридическая Академия им. Д.А. Кунаева (2019) – специальность "Юриспруденция", магистр права;
  • Brown University (Провиденс, США) (2021-2022) – магистр государственного управления, обладатель стипендии Фонда Рокфеллер.

Трудовую деятельность Адильхан начал с должности руководителя отделения НПО КазАльянс (Сеул, Южная Корея) (2014-2016). В разные годы работал старшим бизнес-аналитиком Международной консалтинговой организации "ICON" (Сеул, Южная Корея; Стокгольм, Швеция; Нью-Йорк, США; Шанхай Китай) (2016-2018); советником министра труда и социальной защиты населения РК (2018-2019); главным экономистом-специалистом Нацбанка РК (2019-11.2019); сотрудником канцелярии премьер-министра (проектный офис правительства) (11.2019-2021).

Также Копабаев работал исследователем-аналитиком Университета Брауна (Провиденс, США) (2021-2022); бизнес- аналитиком Национального центра транспортных систем U.S. DOT Volpe (Бостон, США) (2022-2023); генеральным директором PFPchat (Бостон, США) (2021-2023).

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