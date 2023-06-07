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В армию под охраной полиции: глава Минобороны объяснил ситуацию с призывниками

В армию под охраной полиции: глава Минобороны объяснил ситуацию с призывниками Фото: gov.kz
Министр обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса 7 июня объяснил, почему призывников отправляют в армию под охраной полиции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что в соцсетях много видео, где видно, как отправляют призывников в армию под охраной полиции, а территорию на вокзале, где проводят их сбор, оцепляют.

"Полиция обеспечивает общественный порядок на железнодорожных вокзалах. Я могу вам привести столько случаев, когда мы вынуждены порой наших же молодых людей, которые призываются в армию, ограждать от нарушения общественного порядка. С чем это связано? Связано в первую очередь, к сожалению, с употреблением спиртных напитков и так далее и тому подобное. Понимаете? Поэтому мы вынуждены ограждать", – сказал Руслан Жаксылыков.

Второе, по его словам, касается разрешенного в армии имущества.

"Когда молодого человека призывают в армию, есть перечень разрешенного имущества, продовольствия, которое мы разрешаем (взять с собой. – Прим. ред.). Например, если он из Южного Казахстана в Западный едет, сколько в пути он будет? 2,5 суток. Но ведь есть скоропортящиеся продукты, поэтому мы обеспечиваем всеми видами довольствия, и тоже ограждаем наших ребят от этого нежелательного влияния", – резюмировал глава Минобороны.

Ранее глава Минобороны высказался об избегающих армии казахстанцах.

Он также рассказал, насколько соответствует действительности информация о возможной отправке военных охранять границы РФ.

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