Алаколь готовится к наплыву туристов: сколько стоит отдых в 2026 году

Алаколь начали готовить к летнему сезону. Порядок наводят на побережье и в зонах отдыха. Чиновники пообещали наладить скоростной интернет на всех туристических объектах. А турфирмы уже объявили раннее бронирование. Сколько стоит отдохнуть на "пестром" озере, узнал Zakon.kz.

Алаколь "пробудился" после зимнего затишья. Из-за высокого содержания соли озеро в холода замерзает не полностью, льдом покрываются только близкие к берегу части. В марте льдины полностью растаяли. Для купания еще прохладно, а вот купить тур уже самое время.

Недавно объявили ранее бронирование на лето 2026 года. Туроператоры предупреждают: проживание стало дороже.

"В сравнении с прошлым годом цены поднялись в пределах от 10 до 30%, смотря какое место рассматриваем. Все очень индивидуально, сказать в целом сложно. По нашим наблюдениям, сильно подорожал сервис на восточной стороне Алаколя в пансионатах с трехразовым питанием. Для примера: на период с 1 июля по 10 августа в области Абай на первой береговой линии отдельно стоящий домик на пять человек стоит 150 тысяч тенге в сутки, по раннему бронированию можно найти за 135. Тот же домик без питания – 120 тысяч. Стоимость подобных, без еды, варьируется от 80 до 100 тысяч тенге в сутки", – поделилась информацией менеджер алматинской турфирмы Наталья Юрьева.

Туроператоры заметили многолетнюю тенденцию: на южной стороне Алаколя отдых выходит немного дешевле по сравнению с восточной. Разница в цене доходит до 10 тысяч на человека.

"Про южную сторону: на период с 4 июля по 15 августа двухкомнатный пятиместный номер сейчас стоит 105 тысяч – без питания, по раннему бронированию – 90. С питанием номера сдают от 120 тысяч тенге. Если рассчитать на человека, получится, на восточной стороне с питанием – в среднем примерно 30 тысяч, без питания – 24-25. А на южной стороне с питанием – 25, без еды – 20. Алаколь выгоднее брать, конечно, с питанием, на него закладывается 6-8 тысяч, на которые в кафе три раза не поешь. Но не в каждой гостинице кормят, в некоторых не готовят, а только жилье предоставляют. Бронировать желательно хотя бы за месяц, иначе придется селиться по остаточному принципу", – добавила менеджер турфирмы.

К слову, среди алматинцев популярна южная сторона Алаколя, которая находится в области Жетысу. А люди из северных и восточных регионов обычно отправляются на побережье в области Абай.

Стороны Алаколя отличаются инфраструктурой. Более обжитой считается восточная часть. Это направление часто выбирают для лечения. Там расположены не только пансионаты, но и санатории. Туда в советское время приезжали даже космонавты на реабилитацию после полетов.

По официальным данным, свыше 200 баз отдыха общей вместимостью 15 тысяч человек принимают туристов в северо-восточной части побережья Алаколя в селе Кабанбай. На набережной работают около 50 заведений общественного питания, магазины и аптеки.

Южный берег называют диким, хотя он уже тоже вполне цивильный. Старожилы рассказывают: в поселках Акши и Коктума первые турбазы появились в начале 2000-х, теперь их насчитывается больше сотни. Владельцы курортного бизнеса постепенно переходят от одноэтажных строений барачного типа к двух- и трехэтажным домикам. Управляющие отелей говорят: власти не заставляют, но призывают улучшать условия для гостей и повышать качество сервиса.

Клара Сатпаева держит маленький пансионат в поселке Акши уже четверть века. За эти годы ее турбаза преобразилась до неузнаваемости. Бизнесвумен намерена и дальше развивать свое дело.

"Ежегодно весной мы делаем ремонт в номерах и снаружи. Побелить, покрасить – это самый минимум. Часто меняем сантехнику, иногда – электрику. Максимальные вложения – отстроить новый домик. Последние годы в моде деревянные, мы уже поставили три двухэтажных и планируем еще несколько. Каждый деревянный домик обходится больше чем в три миллиона тенге. При повышении цены на проживание эти затраты мы тоже учитываем, но больше всего на стоимости сказывается еда. У нас гостиница с трехразовым питанием, готовим сами. Продукты дорожают, везут их в поселок из ближайших городов. Топливо тоже растет в цене. Персоналу зарплату поднимаем, иначе работников могут переманить конкуренты. Ну и самим нам надо не только окупить вложения, но и заработать на холодный период, отложить на следующий сезон, чтобы снова вложить в наш бизнес", – пояснила предпринимательница.

Местные власти внедряют меры по улучшению турпотенциала. 27 марта 2026 года под руководством акима области Абай Берика Уали прошло специальное совещание по вопросам развития побережья Алаколя и подготовки к летнему туристическому сезону.

"Согласно плану, будет разработан генеральный план развития побережья, модернизирована инженерная инфраструктура. Предусмотрено строительство линий электроснабжения, систем водоснабжения и канализации, установка очистных сооружений и укрепление береговой линии. Также планируется установка санитарных узлов и проведение освещения", – отметили в акимате.

Материал по теме Базы отдыха на Алаколе рискуют уйти под воду

Для безопасности туристов чиновники планируют установить на побережье в этом году 115 камер видеонаблюдения с искусственным интеллектом. 22 из них разместят непосредственно вдоль береговой линии.

А еще планируется все туристические объекты обеспечить высокоскоростным интернетом и проложить волоконно-оптическую линию связи. В планы также входят ремонт автомобильных дорог, организация движения общественного транспорта, строительство визит-центра, привлечение инвесторов и проведение культурно-туристических мероприятий.

Глава региона отметил, что до начала купального сезона остается меньше двух месяцев.

"Этот вопрос находится на особом контроле у главы государства и правительства. Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности, соблюдение чистоты, повышение качества сервиса и эффективное взаимодействие с предпринимателями должны осуществляться уже сейчас на основе четкого плана. Недопустимы подходы "еще рано" или "времени достаточно". Каждое ответственное ведомство должно определить конкретные сроки и закрепить ответственных лиц. Главная цель – не только качественно провести летний туристический сезон, но и вывести туристический потенциал региона на новый уровень", – подчеркнул Берик Уали.

Добраться до Алаколя казахстанцы могут на трех видах общественного транспорта: на автобусах, поездах и самолетах.

По информации туроператоров, автобусы из Алматы в Акши и Коктуму начнут ездить в июне. В то же время запустят и самолеты. Добраться на поезде можно в любое время года, пассажирские вагоны по маршруту Алматы – Достык курсируют круглогодично. Правда, летом билеты быстро разбирают, поэтому покупать рекомендуется не позже чем за две недели.

Цены на билеты в июле 2025 года в одну сторону:

автобус по направлению Алматы – Акши : 7-8 тысяч тенге;

: 7-8 тысяч тенге; автобус по направлению Алматы – Коктума : 7-9 тысяч тенге;

: 7-9 тысяч тенге; поезд по направлению Алматы – Акши : 5-10 тысяч тенге;

: 5-10 тысяч тенге; поезд по направлению Алматы – Коктума : 6-12 тысяч тенге;

: 6-12 тысяч тенге; самолет по направлению Алматы – Ушарал: 15-20 тысяч тенге.

Стоимость зависит от месяца, когда совершается путешествие, типа вагона (плацкарт/купе/СВ), класса обслуживания (эконом/бизнес), срока до отправления и комиссии продавца.

Материал по теме Две стороны одного озера: насколько готов Алаколь к приему туристов этим летом

Из Алматы до села Кабанбай можно доехать на автобусе за 15 часов, на поезде и такси – за 16. Самый быстрый способ – на личном автомобиле: 7-12 часов. Можно и на самолете: долететь до Ушарала, но тогда придется еще минимум 2,5 часа ехать на машине.

Пик на Алаколе приходится на период с середины июня до начала августа. Последние дни лета там называют бархатным сезоном, потому что солнце практически не печет, в то же время учащаются дожди и усиливается ветер. Когда и где комфортнее – решать отдыхающим.