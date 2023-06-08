Мертвым найден пастух, пропавший две недели назад в Атырауской области

Тело 37-летнего пастуха, поиски которого вели две недели, было обнаружено в 70 км от места его пропажи, сообщает Zakon.kz.

В отделе полиции Жылыойского района Атырауской области рассказали, что поиски пропавшего ранее пастуха прекращены. Тело 37-летнего мужчины было найдено в 70 км от крестьянского хозяйства, откуда он вышел 24 мая, передает KazInform.

В полиции сообщили также, что начато расследование причин смерти мужчины.

Поиски пропавшего без вести мужчины спасатели начали в день исчезновения. На шестой день поисково-спасательной операции в небо запустили вертолет. На борту были спасатели и родные мужчины.