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Легендарная песня "Сағындым Алматымды" зазвучала по-новому

Легендарная песня "Сағындым Алматымды" зазвучала по-новому Фото: Instagram/songwonsub87
Известный музыкант, певец и YouTube-блогер из Южной Кореи Сон Вон Соб перепел еще одну казахскую песню. 8 июня 2023 года он поделился кавером на популярную песню казахстанской группы "МузАРТ" – "Сағындым Алматымды", которую певец исполнил на корейском языке, сообщает Zakon.kz.

Сон Вон Соб рассказал, что изменил текст песни "Сағындым Алматымды", посвятив слова району Чонно в центре Сеула, откуда у него много воспоминаний из детства.

"Вспоминая молодость моего отца, я поменял слова, думая и тоскуя по тому месту, куда он часто приводил меня, когда я был ребенком. Надеюсь, вы вспомните о теплых моментах на некоторое время", – написал исполнитель на своей странице в Instagram.

Фанаты южнокорейца восхитились новым звучанием легендарной песни:

  • "Ура!"
  • "Классно!"
  • "Потрясающе!"
  • "Прекрасно! Спасибо вам",
  • "Восторг! Мне нравится безумно",
  • "Спасибо за душевное исполнение",
  • "Молодец, отлично исполнил эту песню",
  • "Одна из любимейших песен того времени",
  • "Отличное исполнение легендарной песни",
  • "Как будто не на корейском, а на казахском поет",
  • "Вы – молодец! Это первая песня, которую я заучила в третьем классе для конкурса. Она дорога для меня".


Ранее Сон Вон Соб исполнил на корейском языке популярную казахскую песню, современный гимн влюбленных – "Таптым-ау сені". Кавер восхитил пользователей Казнета.

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