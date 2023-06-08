Легендарная песня "Сағындым Алматымды" зазвучала по-новому
Фото: Instagram/songwonsub87
Известный музыкант, певец и YouTube-блогер из Южной Кореи Сон Вон Соб перепел еще одну казахскую песню. 8 июня 2023 года он поделился кавером на популярную песню казахстанской группы "МузАРТ" – "Сағындым Алматымды", которую певец исполнил на корейском языке, сообщает Zakon.kz.
Сон Вон Соб рассказал, что изменил текст песни "Сағындым Алматымды", посвятив слова району Чонно в центре Сеула, откуда у него много воспоминаний из детства.
"Вспоминая молодость моего отца, я поменял слова, думая и тоскуя по тому месту, куда он часто приводил меня, когда я был ребенком. Надеюсь, вы вспомните о теплых моментах на некоторое время", – написал исполнитель на своей странице в Instagram.
Фанаты южнокорейца восхитились новым звучанием легендарной песни:
- "Ура!"
- "Классно!"
- "Потрясающе!"
- "Прекрасно! Спасибо вам",
- "Восторг! Мне нравится безумно",
- "Спасибо за душевное исполнение",
- "Молодец, отлично исполнил эту песню",
- "Одна из любимейших песен того времени",
- "Отличное исполнение легендарной песни",
- "Как будто не на корейском, а на казахском поет",
- "Вы – молодец! Это первая песня, которую я заучила в третьем классе для конкурса. Она дорога для меня".
Ранее Сон Вон Соб исполнил на корейском языке популярную казахскую песню, современный гимн влюбленных – "Таптым-ау сені". Кавер восхитил пользователей Казнета.
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