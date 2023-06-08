Криштиану Роналду: Вслед за Бензема приедут и другие футболисты
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В первую очередь португальский форвард отметил прогрессирующий чемпионат Саудовской Аравии, и заверил болельщиков, что тем осталось недолго ждать, когда их турнир войдет в список сильнейших в мире уже ближайшие годы.
"Знал, что переехав в Саудовскую Аравию, это все равно что открыть ее для всех, и я не ошибся. Уверен, что за 2-3 года эта лига станет одной из главных в мире. Карим Бензема уже приехал, и приедут еще многие".Криштиану Роналду
38-летний игрок также отметил, что долго не собирается быть на поле, и вскоре возможно повесить бутсы на гвоздь, и займется чем-то другим.
"Играть мне осталось 2-3 года, и в таком возрасте следить за собой еще важнее. По завершению карьеры я бы не стал исключать покупку футбольного клуба.Криштиану Роналду
Роналду начал выступать в "Аль-Насре" с января 2023 года после скандального расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед", когда дал откровенное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. За свой клуб Криштиану в прошедшем сезоне сыграл 19 матчей, где забил 14 голов в чемпионате и Кубке Саудовской Аравии.
Фото: Instagram/nglkante
Между тем, Суперлига Саудовской Аравии вскоре пополнится новой звездой из Европы. Вслед за Каримом Бензама, Нголо Канте перейдет из "Челси" в "Аль-Иттихад" на правах свободного агента. 32-летний полузащитник подпишет контракт по схеме "2+1" с зарплатой 100 млн евро за сезон.