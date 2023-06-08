Алихан Смаилов в Сочи обсудил вопросы взаимодействия в ЕАЭС

В четверг, 8 июня, в городе Сочи (РФ) состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, сообщает Zakon.kz.

На заседании обсужден ряд актуальных вопросов взаимодействия в ЕАЭС. В их числе устранение торговых барьеров, исполнение плана первоочередных мер по цифровизации грузовых ж/д перевозок, развитие транспортной инфраструктуры в направлениях "Восток – Запад" и "Север – Юг", внедрение электронного документооборота в морских пунктах пропуска, внесение изменений в техрегламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и др, передает пресс-служба премьер-министра РК.

Как отметил Алихан Смаилов, благодаря совместным усилиям Евразийский экономический союз является активно развивающейся организацией с огромным потенциалом. И сегодня объединение продолжает доказывать свою важность и востребованность.

"Отношения между странами по широкому кругу вопросов динамично развиваются в духе взаимного уважения и поддержки, а главной опорой остается многоплановое экономическое сотрудничество", - сказал он.

Основные производственные показатели стран ЕАЭС с начала текущего года демонстрируют стабильный рост. Так, объем выпуска продукции обрабатывающей промышленности за первый квартал увеличился на 1,4%. За этот же период производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 2,8%. При этом товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 12%.



"Сегодня в органах ЕАЭС активно обсуждается вопрос дальнейшего развития. Считаем, что евразийский проект должен развиваться в экономической плоскости", - подчеркнул премьер-министр.





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По его словам, ключевую роль здесь республика отводит вопросам промышленной кооперации. Однако при выборе и развитии проектов необходимо в обязательном порядке учитывать взаимные интересы, а также потенциал стран ЕАЭС. С учетом текущей обстановки в мире Казахстан готов стать "Центром развития кооперации ЕАЭС". Данная инициатива была выдвинута Президентом РК на прошедшем заседании Высшего совета.



"Развитие кооперационных связей, открытие новых рынков, использование преимущества единого экономического пространства позволят полноценно ощутить все выгоды от интеграционного объединения", - отметил Алихан Смаилов.





Фото: primeminister.kz





Кроме того, выгодное географическое положение стран ЕАЭС открывает множество возможностей для сотрудничества в области транспорта и логистики. В частности, развитие евразийских транспортных артерий "Восток-Запад" и "Север-Юг" позволит ускорить и упростить перевозку грузов, что в целом будет способствовать повышению благосостояния стран-участниц.





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Казахстан также вносит свой вклад в развитие глобальных устойчивых цепочек поставок - совместно с партнерами работает над созданием крупных логистических центров, таких как Международный центр промышленного сотрудничества с Узбекистаном и торгово-логистический комплекс с Кыргызстаном.

"Мы готовы и дальше принимать совместные усилия по развитию транзитного потенциала нашего региона. Все это расширит географию экспорта стран ЕАЭС и укрепит наши экономические возможности", - сказал глава правительства.

Он также отметил, что цифровизация все больше становится движущей силой развития в мире. В этой связи задача стран-участниц - сделать ЕАЭС действительно цифровым регионом и осуществить переход на новый уровень экономического, технологического и социального развития.



"Цифровая повестка лежит в основе обеспечения равенства возможностей для всех граждан наших стран. Считаем, что нам необходимо сообща работать над привлечением технологий и инвестиций для развития цифровой инфраструктуры", - заключил Алихан Смаилов.





Фото: primeminister.kz





По итогам заседания был подписан ряд документов.

Ранее глава государства заявил, что Казахстан успешно адаптировался к неблагоприятным внешним условиям.

Также появилась информация о том, что ЕЭК будет финансировать интеграционные проекты в сфере промышленности из бюджета Союза.