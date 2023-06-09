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300 человек борются с огнем в лесах Абайской области

300 человек борются с огнем в лесах Абайской области Фото: пресс-служба МЧС РК
Количество человек, задействованных в тушении пожара в природного резервата "Семей орманы", увеличилось до 300 человек, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы МЧС, к утру 9 июня количество человек, участвующих в тушении пожара в "Семей орманы", увеличилось вдвое. Сейчас на месте работают 300 человек противопожарной службы, сотрудников комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны.

"Привлечено 4 вертолета, осуществляется аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня". Пресс-служба МЧС

На место тушения пожара, по распоряжению министра по ЧС Юрия Ильина, для координации сил и средств направлен вице-министр по ЧС М. Кульдиков.

22 мая 2023 года в Абайской области на границе с Россией вспыхнул сильный лесной пожар. Сообщалось, что огонь перешел на территорию ГЛПР "Семей орманы", под угрозой оказался санаторий в деревне Березовка. В тушении крупного лесного пожара были задействованы 10 вертолетов. Пожар удалось локализовать вечером 25 мая. Служба лесного хозяйства резервата показала с вертолета последствия крупного пожара.

8 июня пожар вновь разгорелся.

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Мария Мельникова
Абайская область МЧС РК
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