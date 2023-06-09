Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В горах Алматы спасли туриста из Греции

В горах Алматы спасли туриста из Греции Фото: Zakon.kz
Сотрудники Службы спасения Алматы "109" нашли гражданина Греции, пропавшего в горах. В сообщении отмечено, что в медицинской помощи турист не нуждался, сообщает Zakon.kz.

По данным спасателей, турист 1968 года рождения отправился по маршруту "Волчья гора" 8 июня, но не вернулся. Об этом стало известно из заявления хозяина хостела, где проживает турист.

По его словам, турист отправил хозяину хостела SMS, в котором было отмечено, что он не может найти обратный маршрут.

"Также он отправил геоданные. И уточнил, что не может продолжать движение из-за отсутствия осветительных приборов. Просит помощь при спуска".Служба спасения Алматы "109"

Спасатели нашли туриста в 01:11 9 июня.

"В медицинской помощи он не нуждался", – уточнили они.

8 июня сообщалось, что в горах Жетысуской области пропал тиктокер. Его нашли через сутки.

Читайте также

В Казахстане станет больше женских вагонов

В Астане арестовали экс-сотрудника прокуратуры и командира роты дорожной полиции

В Актюбинской области задержали сотрудников службы охраны МВД

Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Новый автобусный маршрут запустят в Алматы
Новый автобусный маршрут запустят в Алматы
Утверждены правила назначения специальных государственных пособий
В Казахстане утвердили правила выплаты специального государственного пособия
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления