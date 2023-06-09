В горах Алматы спасли туриста из Греции

Сотрудники Службы спасения Алматы "109" нашли гражданина Греции, пропавшего в горах. В сообщении отмечено, что в медицинской помощи турист не нуждался, сообщает Zakon.kz.

По данным спасателей, турист 1968 года рождения отправился по маршруту "Волчья гора" 8 июня, но не вернулся. Об этом стало известно из заявления хозяина хостела, где проживает турист.

По его словам, турист отправил хозяину хостела SMS, в котором было отмечено, что он не может найти обратный маршрут.

"Также он отправил геоданные. И уточнил, что не может продолжать движение из-за отсутствия осветительных приборов. Просит помощь при спуска". Служба спасения Алматы "109"

Спасатели нашли туриста в 01:11 9 июня.

"В медицинской помощи он не нуждался", – уточнили они.

8 июня сообщалось, что в горах Жетысуской области пропал тиктокер. Его нашли через сутки.