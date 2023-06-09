Президент ХК "Барыс" рассказал о последних изменениях в клубе
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В частности, президент "Барыса" высказался, что в будущем сезоне на льду больше будут играть воспитанники казахстанского хоккея. Но все равно будет какая-то часть легионеров, которые остались по старым контрактам. Что касается задачи на сезон, то здесь Иванищев подчеркнул, что казахстанский коллектив хочет выйти во второй круг.
Полное интервью можно посмотреть здесь:
В прошедшем сезоне "Барыс" занял 11-е место в таблице Восточной конференции с активом 61 очко в 68 играх чемпионата КХЛ.
Между тем 8 июня президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов и руководить "Барыса" Борис Иванищев подписали совместный договор по развитию молодежного хоккея.