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Президент ХК "Барыс" рассказал о последних изменениях в клубе

Хоккей Интервью Барыс Фото: hcbarys.kz
Глава столичного хоккейного коллектива "Барыс" Борис Иванищев, который в эти дни находится в России на встрече с руководителями КХЛ, в интервью местным журналистам поделился планами казахстанской команды на будущий сезон, сообщает Zakon.kz.

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В частности, президент "Барыса" высказался, что в будущем сезоне на льду больше будут играть воспитанники казахстанского хоккея. Но все равно будет какая-то часть легионеров, которые остались по старым контрактам. Что касается задачи на сезон, то здесь Иванищев подчеркнул, что казахстанский коллектив хочет выйти во второй круг. 

Полное интервью можно посмотреть здесь:


В прошедшем сезоне "Барыс" занял 11-е место в таблице Восточной конференции с активом 61 очко в 68 играх чемпионата КХЛ.

Между тем 8 июня президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов и руководить "Барыса" Борис Иванищев подписали совместный договор по развитию молодежного хоккея.

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Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ
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