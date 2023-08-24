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ХК "Барыс" обыграл "Авангард" и стал победителем Кубка Блинова

Хоккей Победа Кубок Блинова Фото: hcbarys.kz
На Международном хоккейном турнире "Кубок Блинова", который в эти дни проходит в Омске, казахстанская дружина "Барыс" переиграла местный "Авангард", лучший клуб КХЛ 2021 года. Этот успех позволил столичной команде стать чемпионом турнира, сообщает Zakon.kz.

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Хозяева турнира открыли счет уже на 17-й секунде встречи усилиями Рида Буше, который удачно реализовал свой шанс, передает пресс-служба ХК "Барыс". Однако гости из Астаны не сникли. Сначала Кирилл Савицкий поставил точку в изящно разыгранной вторым звеном атаке. А за 26 секунд до перерыва Самат Данияр после отличного паса Батырлана Муратова отправил шайбу в верхний угол ворот Андрея Мишурова – 2:1, "Барыс" вышел вперед.

Во втором периоде была забита всего одна шайба в исполнении "Авангарда". Вратарь астанчан Эдвард Паскуале капитулировал после броска Либора Шулака.


Заключительная треть получилась на редкость интересной. Хоккеист "Барыса" Райли Барбер сначала реализовал большинство, а затем поразил пустые ворота соперников при игре в меньшинстве. Игрок омской команды Иван Николишин вернул интригу в игру за минуту до завершения третьего периода. И все же "Барыс" выстоял – 4:3.

Благодаря этой победе казахстанцы стали досрочными победителями Кубка Блинова. Стоит отметить, что данный титул впервые в истории покорился "Барысу". 25 августа подопечные Андрея Скабелки сыграют с "Нефтехимиком", начало – в 11:00 по времени Астаны.

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