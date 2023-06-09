Токаев о Еврокомиссаре по вопросам сельского хозяйства: У вас есть особая связь с Казахстаном

9 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушом Войчеховским, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, президент поблагодарил Януша Войчеховского за участие в Международном форуме Астана в качестве спикера.

"Для меня стало приятной неожиданностью, что у вас есть особая связь с нашей страной. Ваша мама проживала в Казахстане во время Второй мировой войны. Поэтому мы очень рады вашему визиту. В Казахстане проживают представители польской диаспоры. У нас есть общие культурно-духовные связи. Такие известные личности, как Бенедикт Поляк, Адольф Янушкевич, Густав Зелинский, Александр Затаевич внесли значительный вклад в развитие истории и культуры Казахстана". Касым-Жомарт Токаев

В ходе беседы президент отметил стратегический характер сотрудничества с Европейским Союзом – крупнейшим торговым партнером Казахстана.

"Недавно в Кыргызстане мы провели встречу нового формата "Центральная Азия – Европейский Союз". До этого первая встреча состоялась в Астане. Нам следует продолжать поддерживать такой формат встреч на высоком уровне, чтобы продемонстрировать нашу приверженность и стремление к более тесным отношениям. В начале этого года мы отметили знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и ЕС. Я думаю, что у нас есть большие перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества". Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев проинформировал Еврокомиссара о проводимых в Казахстане реформах, а также о преобразованиях, способствующих развитию демократии, защите прав человека и верховенству закона.

Он также обратил внимание на имеющийся потенциал Казахстана для расширения сотрудничества с ЕС в сельскохозяйственной отрасли. По словам главы государства, наша страна готова увеличить экспорт зерновых и масличных культур, высококачественных органических продуктов.

В свою очередь Януш Войчеховский поблагодарил президента Казахстана за оказанное гостеприимство.

"Спасибо, что упомянули о моих особых отношениях с Казахстаном. Моя мать прожила здесь шесть лет в период Второй мировой войны. Она с большой теплотой рассказывала о дружелюбности казахов к ним в это очень тяжелое время. Именно поэтому я испытываю особые симпатии к Казахстану. Поздравляю вас с успешным проведением Международного форума Астана. Вы выступили с очень содержательной речью. Я полностью согласен с вами, что нам нужно обозначить вызовы и вести диалог, чтобы найти решение этих проблем. Продовольственная безопасность является одной из серьезных вызовов глобального уровня". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев провел встречу с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович. Президент отметил, что ее визит в Казахстан открывает хорошие возможности для развития двусторонних отношений и реализации взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру вопросов.