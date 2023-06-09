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В Семее объявят чрезвычайную ситуацию в связи с лесными пожарами

В Семей объявят ЧС в связи с лесными пожарами Фото: пресс-служба МЧС РК
Подготовлено решение акима Семея "Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера в связи с возникновением пожара на территории Государственного лесного природного резервата "Семей орманы" города Семей области Абай, сообщает Zakon.kz.

"В связи с возникновением пожара на территории Государственного лесного природного резервата "Семей орманы" (Батпаевское лесничество 66, 67, 55, 42 кварталах) объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории города Семей", – говорится в документе.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера назначен заместитель акима города Семей Р. Досмаганбетов, которому поручено провести мероприятия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации природного характера.

Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 8 июня 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 10 июня.

Площадь лесного пожара в Абайской области увеличилась до 30 тыс. гектаров. В тушении пожара в Абайской области в настоящее время задействованы более 600 человек, 168 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, МИО и Минобороны.

Кроме того, привлечено шесть вертолетов, осуществляется аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня.

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Площадь лесного пожара в Абайской области увеличилась до 30 тыс. га

Глава МЧС РК Юрий Ильин заявил, что площадь пожара в Абайской области 8 июня 2023 года составляла минимум 3 га и потом резко произошел рост до 100 га. По его словам, резкий рост площади произошел из-за неправильной оценки первичной обстановки.

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