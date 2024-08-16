Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сразу десять лесных пожаров тушат в "Семей орманы"

Пожары в Семей орманы, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 17:45 Фото: Instagram/glpr.semeyormany
В Государственном лесном природном резервате "Семей орманы" с 15 августа 2024 года зафиксировано 18 пожаров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в службе лесного хозяйства, с 18:00 15 августа до 13:00 16 августа на территории государственного лесного фонда "Семей орманы" ликвидировали 18 лесных возгораний.

Например, 15 августа в 18:39 на территории 48 квартала Аульского лесничества Бородулинского филиала обнаружили возгорание леса. Техника с лесной пожарной станции к месту возгорания выехала в 18:41. Пожар локализовали в 19:12. Площадь пожара составила 0,2 га. Причина пожара – грозовой разряд.

"Все возгорания ликвидированы в течение часа. В настоящее время производится тушение 10 лесных пожаров", – сообщили в ведомстве.

Причиной пожаров назвали грозовые разряды.

В мае 2024 года сообщалось о приговоре в отношении двоих сотрудников Государственного природного резервата "Семей орманы", которых признали виновными в том, что они неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении крупного пожара, что привело к гибели 14 человек. 8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив.

Читайте также

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны
Пьяный мужчина набросился на водителя автобуса в Шымкенте: погибла пассажирка
Ирина Капитанова
Казахстан Семей 2024 год Пожары Лесные пожары
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
64-летняя мама Тимати оригинально поздравила сына с днем рождения
64-летняя мама Тимати оригинально поздравила сына с днем рождения
Жителей и гостей Алматы предупредили о закрытии важной трассы
Жителей и гостей Алматы предупредили о закрытии важной трассы
Футбол Название BMW
Европейская пресса придумала прозвище для нового атакующего трио "Реала"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: