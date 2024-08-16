Сразу десять лесных пожаров тушат в "Семей орманы"

В Государственном лесном природном резервате "Семей орманы" с 15 августа 2024 года зафиксировано 18 пожаров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в службе лесного хозяйства, с 18:00 15 августа до 13:00 16 августа на территории государственного лесного фонда "Семей орманы" ликвидировали 18 лесных возгораний.

Например, 15 августа в 18:39 на территории 48 квартала Аульского лесничества Бородулинского филиала обнаружили возгорание леса. Техника с лесной пожарной станции к месту возгорания выехала в 18:41. Пожар локализовали в 19:12. Площадь пожара составила 0,2 га. Причина пожара – грозовой разряд.

"Все возгорания ликвидированы в течение часа. В настоящее время производится тушение 10 лесных пожаров", – сообщили в ведомстве.

Причиной пожаров назвали грозовые разряды.

В мае 2024 года сообщалось о приговоре в отношении двоих сотрудников Государственного природного резервата "Семей орманы", которых признали виновными в том, что они неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении крупного пожара, что привело к гибели 14 человек. 8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив.