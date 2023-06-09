14 лесников пропали при крупном пожаре в Абайской области
По состоянию на 16:00 в тушении пожара задействованы 662 человека личного состава и 177 единиц техники, шесть вертолетов. Авиационной техникой осуществлено 80 сбросов воды общим объемом 192 тонны.
"В настоящее время отсутствует связь с 14 работниками лесничеств. Проводятся мероприятия по их поиску", – говорится в сообщении Telegram-канала правительства РК.
С учетом складывающейся обстановки, принято решение дополнительно направить группировку сил и средств в количестве 133 человек личного состава и 48 единиц техники ДЧС Астаны и Карагандинской области, а также четыре вертолета.
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О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. По словам главы МЧС РК Юрия Ильина, площадь пожара составляла минимум 3 га и потом резко произошел рост до 100 га. Он считает, что резкий рост площади произошел из-за неправильной оценки первичной обстановки.
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9 июня стало известно, что площадь лесного пожара в Абайской области увеличилась до 30 тыс. га. Глава МЧС Казахстана прервал рабочую поездку и лично возглавил штаб в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС. В связи с природным пожаром открыта горячая линия, организована работа психологов МЧС и ДЧС: 8 7172 53-32-84, 8 722 235-38-31. Также население, нуждающееся в помощи, может обратиться по телефонам "112" и "101".