Как очередное сокращение добычи нефти отразится на Казахстане – мнения экспертов

Снижение добычи нефти в долгосрочной перспективе может негативно отразиться на Казахстане, и также способно привести к сохранению базовых ставок мировых центробанков на высоком уровне. Об этом Zakon.kz рассказали финансовые эксперты.

Страны ОПЕК+ в очередной раз договорились о продлении сделки по сокращению добычи нефти. В минувшие выходные страны альянса решили установить уровень общей добычи на отметке 40,46 млн баррелей в сутки с 2024 года. Это на 1,4 млн меньше чем сейчас.

На нефтяных котировках новости отразились позитивно, цена на нефть поднялась до 76 долларов за баррель, но в последующие дни рост не продолжился. Как это решение будет влиять на Казахстан и чем оно грозит мировой экономике, прокомментировали финансовые эксперты.

Снижение добычи и сохранение высоких базовых ставок

Главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов отмечает, что на фоне борьбы мировых центробанков с инфляцией через повышение базовых ставок, решение ОПЕК+ рассматривается как шаг к поддержанию текущих доходов стран-экспортеров нефти в ущерб будущему качественному и устойчивому спросу на сырье.

"Если инфляционные процессы нормализовались бы в мировой экономике, тогда данное решение можно было бы характеризовать как попытку поддержать баланс спроса и предложения. Но точно не в текущих реалиях – поскольку процентные ставки находятся на пике за последние десятилетия". Рамазан Досов

Эксперт не исключает, что решение, принятое ОПЕК+, может привести к тому, что страны будут вынуждены поддерживать ключевые ставки на высоком уровне еще долгое время. Впоследствии это негативно скажется на динамике мировой экономики. Кроме того, у крупнейших потребителей сырья появится дополнительный стимул к переходу на альтернативные источники энергии, включая возобновляемые.

"Между тем, июньское решение по снижению уровня квот на добычу нефти ОПЕК+ с 2024 года на краткосрочном горизонте имеет больше положительного влияния для нашей страны, но в долгосрочном – скорее негативное". Рамазан Досов

Усугубление инфляции

К слову, в плане снижения добычи для Казахстана на 2023 год ничего не поменялось – страна будет сокращать добычу на 78 тысяч баррелей в сутки с мая по декабрь 2023 года в соответствии с апрельским решением ОПЕК+.

Добавим, что после заседания ОПЕК+ в воскресенье, Саудовская Аравия также объявила о дополнительном сокращении добычи нефти на один млн баррелей в сутки в июле. После этих заявлений цены на нефть подскочили с 72,7 до 77,2 долларов за баррель. Но к пятнице котировки снизились до 75,5 долларов. Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе 76 долларов за баррель.

"Рассчитывать на то, что временный рост цен на нефть сможет компенсировать снижение объемов добычи – пока не приходится. Мировая экономика плавно входит в рецессию, что будет негативно сказываться на спросе на сырье, пока мировые ЦБ борются с инфляцией. И в этом в большей степени кроется долгосрочный эффект от снижения предложения сырья со стороны ОПЕК+, поскольку они усугубляют борьбу с инфляцией", - считает Рамазан Досов.

Опасность рецессии

Инвесторы понимают, что необходимость в сокращении добычи обусловлена снижением спроса. В свою очередь это означает замедление экономической активности, говорит генеральный директор "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев.

"Новый раунд сокращения составил 2,5% от мирового потребления и если цены не растут, значит и мировой рост замедляется примерно на такую же величину. Поэтому нефтяные котировки быстро вернулись к уровням, предшествовавшим сокращению добычи. Это подтверждает слабость и неустойчивость экономического роста и поддерживает опасения о надвигающейся рецессии". Мурат Кастаев

Таким образом, с одной стороны, сокращение добычи может оказать поддержку Казахстана. Но с другой, если при сокращении добычи цены не растут — это плохой сигнал для нефтедобывающих стран, пояснил эксперт.

Здесь стоит отметить, что снижению нефтяных котировок, по словам эксперта, также способствовали сообщения о готовящейся сделке США с Ираном, который может вновь взять на себя обязательства не развивать свою ядерную программу в обмен на снятие санкций. Впрочем, позже представители США и Ирана заявили, что в ближайшем будущем такая сделка не ожидается.

В целом, каких-то значимых изменений цены на нефть сейчас ожидать не стоит и для Казахстана текущие события на нефтяном рынке достаточно нейтральные, пояснил эксперт.

"Бюджет страны относительно сбалансирован и при текущих ценах на нефть не требует пересмотра, тенге чувствует себя стабильно. Однако сползание цены на нефть ниже 70 или даже 65 долларов потребует новых трансфертов из Национального фонда, так как правительство не пойдет на значительное сокращение расходов". Мурат Кастаев

Позитивная сторона

По мнению замдиректора филиала АКРА в МФЦА Жаннур Ашигали, меры принимаемые ОПЕК+ все же приведут к некоторому росту цены на нефть. В результате, это способно укрепить торговый баланс и текущий счет Казахстана, а также поддержать курс тенге. Более того, в 2023-2024 годах Казахстан может получить более высокие цены на свое сырье при незначительном сокращении добычи.

"В денежном выражении это усилит казахский экспорт, укрепит национальную валюту, а в физическом выражении это сдержит объемы добычи с последующим восстановлением и компенсацией с 2025 года". Жаннур Ашигали

Аналитик АФК Рамазан Досов напомнил, что курс тенге с начала года в большей степени определяют внутренние факторы, чем нефтяные котировки. В их числе обязательная продажа валютной выручки экспортерами, операции Нацбанка, оплата импортных контрактов, выплаты по внешнему долгу и т.д.

Ранее в АФК сообщали, что в следующем году нацвалюта может ослабнуть до 472 тенге за доллар.

В заключении отметим, что о дополнительном уменьшении добычи заявлялось и в начале мая. Первые заявления о снижении производства нефти в ОПЕК+ прозвучали в октябре прошлого года. Ожидается, что текущие соглашения будут действовать до конца 2024 года.