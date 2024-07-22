Сокращение выдач и уход в микрокредитование: как снижение ставок по кредитам может отразиться на казахстанцах

Каким образом может отразиться на рынке кредитования изменение предельных ставок по займам, и почему это может привести к дополнительным сложностям в получении банковского кредита для казахстанцев, Zakon.kz рассказали эксперты финансового рынка.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разработало проект Постановления "Об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения". Согласно проекту, размеры годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по кредитам планируется снизить. В частности предельную ставку по беззалоговым займам и кредитам МФО предлагается уменьшить сразу на 10% – с действующих 56% до 46%, по залоговым – с 40% до 35%, ставку по ипотечным займам регулятор предлагает оставить неизменной – 25%.

Стоит отметить, что ГЭСВ по онлайн–микрокредитам (сроком до 45 дней) планируется ограничить до 179%, при этом ежедневное вознаграждение не должно превышать 0,3% в день, а сумма кредита будет ограничивается 45 МРП. По действующим правилам онлайн–кредиты ограничиваются 50 МРП, а вознаграждение не должно было превышать 1% в день, или от 15% до 20% за весь срок кредита (в зависимости от суммы).

Что это может означать для казахстанцев?

Эксперты не ожидают, что снижение ставок приведет к существенному удешевлению кредитов для населения. Однако, есть риск, что банки станут выдавать все меньше кредитов гражданам, что приведет к их переходу в онлайн–кредитование, а при худшем сценарии – даже на "серый" и "черный" кредитный рынок.

Так, финансовый аналитик Арман Бейсембаев предполагает, что банки могут использовать две тактики. В первом случае они могут усилить кредитование, чтобы перекрыть 10% потерянной маржинальности, второй и более вероятный вариант – сократить выдачу кредитов.

"Ограничение в 46% потенциально может привести к тому, что банки "закрутят гайки". Не исключено, что внимание к качеству заемщиков будет более пристальным, а значит кредитование будет ужиматься". Арман Бейсембаев

По мнению аналитика, банки больше не смогут рисковать как раньше, и выдавать кредиты на тех же условиях. Так как при уменьшении ставок доходность по кредитам будет снижена, а уровень риска останется таким же высоким, как и сейчас.

"Чем выше риск по кредиту, тем выше должна быть его доходность, то есть размер доходности и есть то самое мерило риска невозврата. И там, где раньше банк принимал положительное решение о выдаче, выдавая высокорисковый кредит под 56%, при снижении ставки он уже на это не пойдет, и вероятно будет отказывать заемщику. Возможно, логика будет именно такой". Арман Бейсембаев

В результате, люди, которым банки начнут отказывать чаще или попросту "отрежут" их от банковской системы, пойдут в микрокредитование, где кредиты по–прежнему остаются весьма дорогими.

Отметим, что согласно опросу банков по кредитованию за первый квартал 2024 года, готовность БВУ предоставлять беззалоговые и автокредиты уже снизилась. Снижение коэффициентов одобрения по данным видам займов банки связывают с более консервативным подходом рассмотрения, за счет ужесточения требований к риск–профилю клиентов, а также сокращения максимального срока по определенным продуктам.

В то же время, эксперты отметили, что банки ждут дальнейшего снижения доли одобрения и по розничным кредитам с обеспечением, в связи с расширением периметра действия коэффициента долговой нагрузки (КДН).

"Если граждан начнут "выдавливать" из банков, они все равно будут искать другие способы получить кредит, ведь денег у них больше не станет. Можно бесконечно ограничивать суммы, ставки, но не растущий уровень жизни, не растущие зарплаты и низкая покупательная способность населения такими мерами не решается. А значит проблемы закредитованности это тоже не решит, и люди будут продолжать тонуть в кредитах, потому что иного выхода нет". Арман Бейсембаев

Говоря о ставках по микрокредитам до 45 дней, финансовый консультант Расул Рысмамбетов отметил, что предлагаемые АРРФР 179% – это годовая ставка. В реальности человек редко переплачивает больше трети от полученной суммы. Тем не менее в этом контексте есть определенные моменты, которые могут вызывать беспокойство.

"В любом случае увеличение роста любых кредитов – онлайн или банковских будет присутствовать, просто потому что у нас такая экономическая ситуация. Люди будут идти в эту сферу, но в любом случае для нас любой легальный кредит, под любые проценты, лучше, чем нелегальный". Расул Рысмамбетов

Он пояснил, что если сильно снижать ставки, то в какой–то момент на рынке кредитования и микрокредитования может произойти некий ступор или эффект плато. Что косвенно будет говорить об активизации серого рынка кредитования. На данный момент уже есть определенная категория заемщиков, которая идет на нелегальные "серые" схемы.

Эксперт заключил, что одним законом о снижении ставок вопросы с кредитованием не решить. Более того, кредит не нужно рассматривать как проблему, поскольку реальная проблема – это отсутствие денег у населения. Кредит в данном случае – один из путей решения, пусть и неидеальный.

По мнению Рысмамбетова, вкупе со снижением ставок следует пересмотреть и сделать более понятными и простыми, но в то же время воспитательными меры по банкротству физических лиц, так как практика показала, что в принятом в прошлом году законе имеется достаточно сложностей.