Альтаев получил взяток на 135 тысяч долларов – Антикор

Антикоррупционной службой по результатам комплекса негласных мероприятий задержан экс – вице-министр Нуржан Альтаев по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Антикор, Альтаев подозревается в том, что в период с 2018 по 2019 годы, будучи вице-министром труда и социальной защиты населения РК, на систематической основе получал от председателя правления НПП "Атамекен" Мырзахметова А.И. 5 тыс. долларов США ежемесячно в качестве взяток.

"В последующем Альтаев занимая новую должность депутата Мажилиса Парламента РК в период с 2019 по 2020 годы продолжил свою коррупционную деятельность по получению взяток от Мырзахметова. В общей сложности в качестве взяток им получено 135 тыс. долларов США, что является особо крупным размером", – говорится в сообщении.

Отмечается, что взятки предназначались за содействие в получении государственного заказа по государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек", а также общее покровительство и лоббирование интересов Мырзахметова в курируемых Альтаевым сферах.

"Совершенное им преступление подтверждается результатами негласных следственных действий, соответствующими документами, вещественными доказательствами, показаниями всех причастных лиц и другими материалами дела", – отметили в ведомстве.

С учетом собранных доказательств по согласованию с органами прокуратуры действия Альтаева квалифицированы по ч. 4 ст. 366 УК РК.

Альтаев водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции г. Астаны. Решается вопрос по мере пресечения.

7 июня 2023 года в социальных сетях появилась информация о задержании бывшего депутата Мажилиса Парламента Казахстана Нуржана Альтаева. В пресс-службе Антикоррупционной службы подтвердили сообщения.

8 июня Антикор раскрыл подробности задержания экс-мажилисмена Альтаева.



О задержании за крупную взятку экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова стало известно 10 мая 2023 года.

13 мая 2023 года суд Астаны назначил Аблаю Мырзахметову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.