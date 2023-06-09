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Токаев поручил правительству задействовать все ресурсы для тушения пожара в Абайской области

лес Фото: пресс-служба МЧС РК
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, меры должны быть направлены на предотвращение разрастания масштабов бедствия и обеспечение безопасности граждан и их имущества.

К тушению пожаров подключены подразделения Министерства обороны.

Природный пожар начал разгораться 8 июня на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы". По данным МЧС Казахстана, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.

В связи с крупным пожаром президент поручил главе МЧС РК Юрию Ильину оперативно выехать в Абайскую область и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием. А правительству и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, пожар быстро распространился на большой площади из-за сильного порыва ветра.

В связи с масштабным пожаром в области Абай запланированный на 11-13 июня официальный визит главы государства Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам отложен на более поздний срок.

Комитет лесного хозяйства и животного мира заявил о том, что площадь пожара в Абайской области увеличилась в два раза и достигла 60 тысяч гектаров.

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Абайская область Пожар в Абайской области Токаев Касым-Жомарт
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