Названа предварительная причина крупного пожара в Абайской области

8 июня 2023 года на территории Батпаевского лесничества РГУ "ГЛПР "Семей орманы" произошел лесной пожар. Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, пожар быстро распространился на большой площади из-за сильного порыва ветра.

По данным МЭПР РК, предварительная причина – грозовой разряд.

"Для ликвидации пожара организован оперативный штаб... В настоящее время обнаружены тела трех сотрудников лесничества, а с 11 отсутствует связь. Проводятся мероприятия по их поиску", – рассказали в Минэкологии.

В тушении пожара задействованы 662 человека, 177 единиц техники и шесть вертолетов. Авиационной техникой осуществлено 80 сбросов воды общим объемом 192 тонны.

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Площадь природного пожара, который начал разгораться 8 июня на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы", 9 июня увеличилась до 30 тыс. га. По данным МЧС Казахстана, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.

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В связи с крупным пожаром президент поручил главе МЧС РК Юрию Ильину оперативно выехать в Абайскую область и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием. А правительству и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.