МЧС РК: Тушение пожара в области Абай продолжается на трех участках

В МЧС РК сообщили, что сегодня с 4 часов утра на место пожара направили военнослужащих воинских частей 52859 и 28237 из Карагандинской и Алматинской областей. В настоящее время тушение пожара в области Абай продолжается на 3 участках, передает Zakon.kz.

Также сообщается, что дополнительно направлен подвижной пункт управления – специально оснащенный средствами связи, в котором орган управления также будет осуществлять свои функции в зоне чрезвычайной ситуации.

Ранее мы писали, что площадь природного пожара, который начал разгораться 8 июня на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы", 9 июня увеличилась до 30 тыс. га. Позже Комитет лесного хозяйства и животного мира заявил о том, что площадь пожара в Абайской области увеличилась в два раза и достигла 60 тысяч гектаров.

По данным МЧС Казахстана, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.

В связи с крупным пожаром президент поручил главе МЧС РК Юрию Ильину оперативно выехать в Абайскую область и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием. А правительству и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.



Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, пожар быстро распространился на большой площади из-за сильного порыва ветра.

Также отметим, что в связи с масштабным пожаром в области Абай запланированный на 11-13 июня официальный визит главы государства Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам отложен на более поздний срок. Токаев дал поручение правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай