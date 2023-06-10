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Пожар в Абайской области тушат на семи участках

пожар в Абайской области Фото: МЧС РК
Тушение пожара в Абайской области продолжается на 7 участках, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, с 6 часов утра осуществили 164 сброса воды на очаг пожара.

"На месте сбрасывают воду 11 вертолетов. С 6 часов утра осуществлено 164 сброса воды объемом 410 тонн. С начала пожара всего осуществлено 263 сброса воды объемом 590 тонн". МЧС РК

В тушении лесного пожара задействовано более 1000 человек, 237 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, МИО и Минобороны.

По данным на 4 утра, на место пожара направили военнослужащих воинских частей из Карагандинской и Алматинской областей. Тогда сообщалось о трех участках.

Меры по борьбе с пожаром обсудили в правительстве Казахстана. В МЧС сообщили, что ситуация с лесными пожарами в Абайской области стабилизируется.

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