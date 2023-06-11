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В Алматы простились с Бердибеком Сапарбаевым

прощание с Бердибеком Сапарбаевым Фото: Zakon.kz
11 июня в Алматы в последний путь проводили государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проститься с государственным деятелем приехали премьер-министр Алихан Смаилов, бывший вице-премьер Алтай Кульгинов, аким Алматы Ерболат Досаев, министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали и многие другие политики, общественные деятели страны.

люди

Фото: Zakon.kz

Прощание с Бердибеком Сапарбаевым состоялось в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая. Проводить его в последний путь пришли близкие, коллеги, активисты и сотни неравнодушных горожан.

О том, каким почетным служащим был Сапарбаев, свидетельствуют его награды и медали, которые были выложены в зале театра.

Дархан Кыдырали

Фото: Zakon.kz

"Казахский народ потерял великую личность. Это невосполнимая утрата для всех. Со вчерашнего дня бесконечное число казахстанцев выражают соболезнования, это подтверждает, какой вклад он внес в развитие нашей страны", – сказал министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали.

Премьер-министр Алихан Смаилов добавил, что Бердибека Сапарбаева называют братом всех акимов.

Смаилов, речь

Фото: Zakon.kz

"Он больше, чем аким, потому что на какой бы должности он не был, свою работу он выполнял блестяще", – считает Смаилов.


люди

Фото: Zakon.kz


Досаев, речь

Фото: Zakon.kz

"Выражаем соболезнования близким. 45 лет он посвятил служению государству и народу. Он был хорошим воспитателем. С честью вел страну вперед. Любил свою родину. Сложно говорить о нем в прошедшем времени. Мы верим, что его работу продолжат ученики", – отметил аким Алматы Ерболат Досаев.
люди

Фото: Zakon.kz

Бердибек Сапарбаев – бывший аким пяти регионов Казахстана (Кызылординской, ЮКО, ВКО, Актюбинской и Жамбылской областей), экс-заместитель премьер-министра, министр труда. Напомним, о смерти Бердибека Сапарбаева стало известно 10 июня, он скончался на 71 году жизни.

похороны

Фото: Zakon.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева.

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