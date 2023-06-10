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Смаилов о смерти Сапарбаева: Из жизни ушел без преувеличения большой человек

Бердибек Сапарбаев Фото: Telegram/prokadrykz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов выразил соболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева, сообщает Zakon.kz.

Премьер отметил, что Сапарбаев вписал себя в историю Казахстана.

"Сегодня скончался видный государственный и политический деятель Бердибек Машбекулы Сапарбаев. Из жизни ушел без преувеличения большой человек, который вписал себя в историю нашей страны".

Смаилов акцентировал внимание на личности человека, который в разные времена руководил пятью регионами страны.

"Бердибек Машбекулы был человеком-эпохой, частью современной истории Казахстана. Он начал работать в трудные годы 90-х, был акимом пяти регионов, дважды был министром труда и социальной защиты населения, заместителем премьер-министра. Человек эрудированный, дальновидный и проницательный, он всегда очень точно понимал путь развития Казахстана".

В заключении Смаилов выразил соболезнования родными и близким покойного.

"Память о Бердибеке Машбекулы навсегда сохранится в наших сердцах. От имени Правительства Республики Казахстан и от себя лично выражаю соболезнование родным и близким. Для нас всех это большое горе".

Также соболезнования родным и близким Бердибека Сапарбаева направили Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев.

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