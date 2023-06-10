В Тобыле погиб двухлетний ребенок, упав в канализационный люк

В Костанайской области погиб ребенок, упав в канализационный люк, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в городе Тобыл, передает Alau.kz.

"По факту гибели двухлетнего ребенка, упавшего в канализационный колодец в городе Тобыл начато досудебное расследование по статье 254 УК РК "Недобросовестное отношение к обязанностям". Пресс-служба ДП Костанайской области.

В рамках расследования, назначены соответствующие экспертизы.

9 июня стало известно, что пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа и погиб в Туркестанской области.