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Минэкологии: Тела погибших лесников увидели сверху, но подойти к ним нельзя из-за пламени

Минэкологии: Тела погибших лесников обнаружили с вертолета, но подойти к ним не могут из-за пламени Фото: пресс-служба Минобороны РК
Тела троих лесников, погибших при крупном пожаре в Абайской области, обнаружили с вертолета. Об этом корреспонденту Zakon.kz 9 июня 2023 года рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.

Как уточнили в ведомстве, "их обнаружили с вертолета, но подойти к ним не могут из-за пламени".

"Высока вероятность того, что это сотрудники лесничества, так как были обнаружены возле техники. По данным "Казахстан Гарыш Сапары", площадь пожара составляет 34 тыс. га, и из-за большой задымленности цифра может колебаться. Подробную информацию может дать оперштаб", – сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Ранее в МЭПР Казахстана сообщили, что предварительная причина крупного пожара в Абайской области – грозовой разряд.

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Площадь природного пожара, который начал разгораться 8 июня на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы", 9 июня увеличилась до 30 тыс. га. По данным МЧС Казахстана, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.

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В связи с крупным пожаром президент поручил главе МЧС РК Юрию Ильину оперативно выехать в Абайскую область и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием. А правительству и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

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