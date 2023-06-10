Путин выразил соболезнования Токаеву из-за лесных пожаров в Казахстане

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с лесными пожарами на востоке страны, унесшими жизни 14 человек, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.





"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана, — масштабными лесными пожарами. Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни", – говорится в обращении Путина.

Ранее появилась информация о том, что число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек.

В МЧС рассказали, что большая часть очагов пожара локализована. Меры по борьбе с пожаром обсудили в правительстве Казахстана.