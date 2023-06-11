Более чем на 1 млн тенге штрафов выписали алматинские спасатели за розжиг огня

С начала пожароопасного периода в Иле-Алатауском национальном природном парке за несоблюдение правил пожарной безопасности выписали штрафов на сумму более 1 млн 300 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

С начала пожароопасного периода (с 20 марта) ДЧС Алматы совместно с другими ведомствами осуществили более 45 рейдов. Во время рейдов привлекли к административной ответственности четырех человек. Общая сумма штрафов составила более 1 380 000 тенге. Также составили 5 протоколов с предупреждениями.

"На территории города Алматы прилегает 20 тыс. 805 гектаров Иле - Алатауского национального парка. Чтобы не допустить природные пожары, работают мобильные группы из числа сотрудников Департамента ЧС и полиции города Алматы. Помогают им нести службу конные и пешие патрули лесохозяйственных учреждений, также привлекаются волонтеры. Эти группы проверяют потенциально "горячие" точки, где могут возникнуть пожары". ДЧС Алматы

В ДЧС призывают жителей и гостей южной столицы не бросать окурки на сухую траву, не оставлять бутылки, битое стекло, которые могут стать зажигательными линзами.



"Особую опасность представляют люди, которые осознанно поджигают сухую траву, например, чтобы привести в порядок близлежащую территорию. К примеру, владельцы частных подворий и садоводы поджигают нескошенную, пересохшую от жаркого солнца траву и мусор", – сообщили в Департаменте по ЧС.

В департаменте также напомнили что нарушение пожарной безопасности карается не только административными штрафами, но и уголовной ответственностью в зависимости от характера нарушения и причиненного ущерба.

Тем временем в Абайской области пожар тушат на пяти участках леса. В настоящее время общая площадь пожара составила порядка 60 тысяч гектаров. На месте происшествия находится президент.