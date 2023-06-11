Погибших в Абайской области лесников посмертно наградили орденами
Фото: satbayev.university
Президент Казахстана подписал указ награждении государственными наградами РК погибших во время пожара в Абайской области лесников, сообщает Zakon.kz.
Документ опубликован на сайте Акорды.
За мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, возникшей в области Абай, наградить орденом "Құрмет":
- Тоқтасын Серікжан Бакытбекұлы (посмертно) – инженера Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
- Жиенбаеву Мейрамгуль Кусаиновну (посмертно) – руководителя Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
- Губаева Алексея Григорьевича (посмертно) – мастера леса – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
- Начинёнова Константина Сергеевича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
- Нуржигитова Саята Нуржановичапосмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
- Сидорина Виктора Александровича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
- Сидорина Александра Викторовича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
- Фоминых Максима Владимировича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
- Гражданкина Петра Александровича (посмертно) – лесного пожарного Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
- Пузырева Сергея Николаевича (посмертно) – лесного пожарного Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
- Дарибаева Александра Викторовича (посмертно) – тракториста – машиниста Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
- Ганьшина Даниила Евгеньевича (посмертно) – водителя Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
- Пузырева Николая Ивановича (посмертно) – водителя Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
- Дүйсембаев Амангелді Спатайұлы (посмертно) – водителя Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Ранее глава государства подписал распоряжение об объявлении 12 июня 2023 года общенационального траура в Республике Казахстан.
Токаев объявил понедельник Днем траура во время встречи с родственниками погибших лесников.
Также президент выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества. Сегодня он облетел пострадавшую от пожаров территорию в Абайской области.
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