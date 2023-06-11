Погибших в Абайской области лесников посмертно наградили орденами

Президент Казахстана подписал указ награждении государственными наградами РК погибших во время пожара в Абайской области лесников, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликован на сайте Акорды.

За мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, возникшей в области Абай, наградить орденом "Құрмет":

Тоқтасын Серікжан Бакытбекұлы (посмертно) – инженера Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"



Жиенбаеву Мейрамгуль Кусаиновну (посмертно) – руководителя Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"

Губаева Алексея Григорьевича (посмертно) – мастера леса – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"

Начинёнова Константина Сергеевича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"

Нуржигитова Саята Нуржановичапосмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"

Сидорина Виктора Александровича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"

Сидорина Александра Викторовича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"

Фоминых Максима Владимировича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"

Гражданкина Петра Александровича (посмертно) – лесного пожарного Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"

Пузырева Сергея Николаевича (посмертно) – лесного пожарного Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"

Дарибаева Александра Викторовича (посмертно) – тракториста – машиниста Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"

Ганьшина Даниила Евгеньевича (посмертно) – водителя Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"

Пузырева Николая Ивановича (посмертно) – водителя Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"

Дүйсембаев Амангелді Спатайұлы (посмертно) – водителя Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Ранее глава государства подписал распоряжение об объявлении 12 июня 2023 года общенационального траура в Республике Казахстан.

Токаев объявил понедельник Днем траура во время встречи с родственниками погибших лесников.

Также президент выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества. Сегодня он облетел пострадавшую от пожаров территорию в Абайской области.