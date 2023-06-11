Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Погибших в Абайской области лесников посмертно наградили орденами

орден Курмент Фото: satbayev.university
Президент Казахстана подписал указ награждении государственными наградами РК погибших во время пожара в Абайской области лесников, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликован на сайте Акорды.

За мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, возникшей в области Абай, наградить орденом "Құрмет":

  • Тоқтасын Серікжан Бакытбекұлы (посмертно) – инженера Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Жиенбаеву Мейрамгуль Кусаиновну (посмертно) – руководителя Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Губаева Алексея Григорьевича (посмертно) – мастера леса – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Начинёнова Константина Сергеевича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Нуржигитова Саята Нуржановичапосмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Сидорина Виктора Александровича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Сидорина Александра Викторовича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Фоминых Максима Владимировича (посмертно) – инспектора по охране территорий – государственного инспектора Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Гражданкина Петра Александровича (посмертно) – лесного пожарного Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Пузырева Сергея Николаевича (посмертно) – лесного пожарного Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Дарибаева Александра Викторовича (посмертно) – тракториста – машиниста Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Ганьшина Даниила Евгеньевича (посмертно) – водителя Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Пузырева Николая Ивановича (посмертно) – водителя Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"
  • Дүйсембаев Амангелді Спатайұлы (посмертно) – водителя Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Ранее глава государства подписал распоряжение об объявлении 12 июня 2023 года общенационального траура в Республике Казахстан.

Токаев объявил понедельник Днем траура во время встречи с родственниками погибших лесников.

Также президент выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества. Сегодня он облетел пострадавшую от пожаров территорию в Абайской области.

Читайте также

Токаев подписал распоряжение об объявлении 12 июня общенационального траура

Токаев поблагодарил волонтеров за помощь во время пожара в Абайской области

Прогноз опасных погодных явлений по Казахстану на 12 июня

Елена Беляева
Абайская область Пожар в Абайской области Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
отдых, Алаколь, озеро
Что ждет туристов на Алаколе и на сколько подорожали путевки
прогноз
Какие изменения ожидают представителей зодиакальных созвездий на следующей неделе
Спортивная гимнастика Умер Спортсмен
Умер многократный чемпион Казахстана по спортивной гимнастике
В ДЧС прокомментировали видео
В ДЧС прокомментировали видео с подъемом воды в каскадах Большой Алматинки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления