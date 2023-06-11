Токаев подписал распоряжение об объявлении 12 июня общенационального траура

Глава государства подписал распоряжение об объявлении 12 июня 2023 года общенационального траура в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Распоряжение опубликовала Акорда.

"В связи с гибелью людей в результате лесного пожара в области Абай объявить 12 июня 2023 года общенациональный траур в Республике Казахстан", - говорится в документе.

Ранее Токаев объявил понедельник Днем траура во время встречи с родственниками погибших лесников.

Также президент выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества. Сегодня он облетел пострадавшую от пожаров территорию в Абайской области.

