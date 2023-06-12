Объявлен сбор для помощи пострадавшим от пожара в Абайской области

Пресс-служба акимата Абайской области заявила о сборе для помощи пострадавшим от лесного пожара, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, благотворительный сбор предусматривает передачу средств на специальные счета. Все средства, полученные от сбора, пойдут на помощь пострадавшим от масштабного пожара в области Абай.



Реквизиты:

Общественный фонд "Ақ Ертіс"

БИН 220 840 037 964

Специальный банковский счет ИИК

KZ80601A261001216131

АО "Народный банк Казахстана"

БИК HSBKKZKX

Кбе 18

Ранее сообщалось, что плотное задымление послужило основанием для эвакуации жителей села Булак, которое входит в состав городской администрации Семея. Также из-за пожара эвакуируют в Семей жителей Озерского сельского округа.

Тушение пожара в Абайской области продолжается в трех направлениях.

