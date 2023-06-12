Объявлен сбор для помощи пострадавшим от пожара в Абайской области
Фото: скриншот видео
Пресс-служба акимата Абайской области заявила о сборе для помощи пострадавшим от лесного пожара, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, благотворительный сбор предусматривает передачу средств на специальные счета. Все средства, полученные от сбора, пойдут на помощь пострадавшим от масштабного пожара в области Абай.
Реквизиты:
Общественный фонд "Ақ Ертіс"
БИН 220 840 037 964
Специальный банковский счет ИИК
KZ80601A261001216131
АО "Народный банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
Кбе 18
Ранее сообщалось, что плотное задымление послужило основанием для эвакуации жителей села Булак, которое входит в состав городской администрации Семея. Также из-за пожара эвакуируют в Семей жителей Озерского сельского округа.
Тушение пожара в Абайской области продолжается в трех направлениях.
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