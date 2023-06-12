Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Главный флаг приспустили в столице РК в День общенационального траура

Астана Фото: скриншот видео
Главный флаг приспустили в столице в день общенационального траура. Согласно закону РК в течение 12-го июня вплоть до 00:00 флаг будет висеть на высоте половины флагштока (50 м), сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба аппарата акима района "Нұра" г. Астаны, высота флагштока 100 м. Площадь 450 кв. м. Вес 100 кг. Главный флаг расположен на площади государственных символов РК в Астане.


Ранее сообщалось, что плотное задымление послужило основанием для эвакуации жителей села Булак, которое входит в состав городской администрации Семея. Также из-за пожара эвакуируют в Семей жителей Озерского сельского округа.

Тушение пожара в Абайской области продолжается в трех направлениях.

Пресс-служба акимата Абайской области заявила о сборе для помощи пострадавшим от лесного пожара.

Читайте также

Объявлен сбор для помощи пострадавшим от пожара в Абайской области

В мессенджерах распространяется очередной фейк об угрозе Шульбинской ГЭС

Назарбаев выразил соболезнования родным погибших при пожаре в Абайской области

Елена Беляева
Абайская область Астана Пожар в Абайской области
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
отдых, Алаколь, озеро
Что ждет туристов на Алаколе и на сколько подорожали путевки
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
прогноз
Какие изменения ожидают представителей зодиакальных созвездий на следующей неделе
Спортивная гимнастика Умер Спортсмен
Умер многократный чемпион Казахстана по спортивной гимнастике
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления