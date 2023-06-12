Главный флаг приспустили в столице РК в День общенационального траура

Главный флаг приспустили в столице в день общенационального траура. Согласно закону РК в течение 12-го июня вплоть до 00:00 флаг будет висеть на высоте половины флагштока (50 м), сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба аппарата акима района "Нұра" г. Астаны, высота флагштока 100 м. Площадь 450 кв. м. Вес 100 кг. Главный флаг расположен на площади государственных символов РК в Астане.





Ранее сообщалось, что плотное задымление послужило основанием для эвакуации жителей села Булак, которое входит в состав городской администрации Семея. Также из-за пожара эвакуируют в Семей жителей Озерского сельского округа.



Тушение пожара в Абайской области продолжается в трех направлениях.

Пресс-служба акимата Абайской области заявила о сборе для помощи пострадавшим от лесного пожара.

