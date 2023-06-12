В Алматы начали сбор гумпомощи для жителей Абайской области
Как уточнили в Управлении молодежной политики города, пунктом сбора гуманитарной помощи определен фронт-офис волонтеров, расположенный по адресу: ул. Байтурсынова, 22к1, 1-й этаж (контакты +7 747 821 64 78; +7 747 540 01 40).
В пункте сбора принимаются в любом объеме вещи и продукты первой необходимости.
На данный момент для гуманитарной помощи в первую очередь требуются:
- одеяла, спальные мешки;
- респираторные маски;
- термосы, ручные фонари, пауэрбанки;
- памперсы, влажные салфетки, средства личной и женской гигиены;
- продукты первой необходимости (консервы, печенье и др.);
- одноразовая посуда;
- вода и др.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Также отмечено, что в работу штаба волонтеров вовлечены крупные волонтерские организации – ОФ "Лига волонтеров Казахстана", ОФ "QAMQOR CHARITY", РОО "Медицинская молодежь" и др.
8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив.
10 июня число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек.
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