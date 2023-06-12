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В Алматы начали сбор гумпомощи для жителей Абайской области

В Алматы начали сбор гумпомощи для жителей Абайской области Фото: pixabay
12 июня 2023 года в Алматы начали сбор гуманитарной помощи для жителей Абайской области. По данным городского акимата, время работы пункта: с 10:00 до 19:00, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Управлении молодежной политики города, пунктом сбора гуманитарной помощи определен фронт-офис волонтеров, расположенный по адресу: ул. Байтурсынова, 22к1, 1-й этаж (контакты +7 747 821 64 78; +7 747 540 01 40).

В пункте сбора принимаются в любом объеме вещи и продукты первой необходимости.

На данный момент для гуманитарной помощи в первую очередь требуются:

  • одеяла, спальные мешки;
  • респираторные маски;
  • термосы, ручные фонари, пауэрбанки;
  • памперсы, влажные салфетки, средства личной и женской гигиены;
  • продукты первой необходимости (консервы, печенье и др.);
  • одноразовая посуда;
  • вода и др.
В Алматы начали сбор гумпомощи для жителей Абайской области

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также отмечено, что в работу штаба волонтеров вовлечены крупные волонтерские организации – ОФ "Лига волонтеров Казахстана", ОФ "QAMQOR CHARITY", РОО "Медицинская молодежь" и др.

8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив.

10 июня число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек.

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Абайская область Пожар в Абайской области Алматы
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