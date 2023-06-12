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Посольства Китая и США в Казахстане спустили флаги в знак траура

Посольства Китая и США в Казахстане спустили флаги в знак траура Фото: пресс-служба МЧС РК
Посольства Китая и США в Казахстане спустили флаги в знак траура по погибшим в лесном пожаре в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Чрезвычайный и полномочный посол Китая в РК Чжан Сяо написал на своей странице в Facebook, что 12 июня государственный флаг посольства Китая в Казахстане спущен в знак траура по погибшим в лесном пожаре в Абайской области. 

"11 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня Днем общенационального траура. 14 лесников погибли в результате лесного пожара в Абайской области. Согласно официальным данным, общая площадь лесных пожаров составляет 60 тысяч гектаров". Чжан Сяо


Также в этот день общенационального траура, дипломатическая миссия США в Казахстане разделяет боль утраты тех, кто мужественно боролся с лесными пожарами в Абайской области.

"В честь их жизни и службы Казахстану мы приспускаем наш флаг", – говорится в сообщении. 


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Пожар в Абайской области унес жизни 14 человек. По решению президента все они представлены к награде орденом "Құрмет" посмертно.

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