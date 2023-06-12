Посольства Китая и США в Казахстане спустили флаги в знак траура по погибшим в лесном пожаре в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Чрезвычайный и полномочный посол Китая в РК Чжан Сяо написал на своей странице в Facebook, что 12 июня государственный флаг посольства Китая в Казахстане спущен в знак траура по погибшим в лесном пожаре в Абайской области.

"11 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня Днем общенационального траура. 14 лесников погибли в результате лесного пожара в Абайской области. Согласно официальным данным, общая площадь лесных пожаров составляет 60 тысяч гектаров". Чжан Сяо





Также в этот день общенационального траура, дипломатическая миссия США в Казахстане разделяет боль утраты тех, кто мужественно боролся с лесными пожарами в Абайской области.

"В честь их жизни и службы Казахстану мы приспускаем наш флаг", – говорится в сообщении.

Жалпыұлттық аза тұту күнінде АҚШ-тың Қазақстандағы миссиясы Абай облысындағы орман өртімен ерлікпен күрескендердің қазасына баланысты қайғыға ортақтасады. Олардың өмірі мен Қазақстанға сіңірген еңбегінің құрметіне туымызды тұғырынан төмен түсіреміз.



В этот день Общенационального… pic.twitter.com/PDnntv0xt2 — U.S. Embassy to Kazakhstan (@USembassyKAZ) June 12, 2023





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