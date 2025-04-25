Посольство США в Казахстане предупредило о закрытии записи на собеседования в Астане и Алматы
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Посольство США в Казахстане обратилось с предупреждением о записях на визовые собеседования, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным посольства, со 2 мая 2025 года консульства в городах Астане и Алматы будут закрывать запись на визовые собеседования в 17:00 за три рабочих дня до даты собеседования. Для собеседования 2 мая форма DS-160 должна быть отправлена не позднее 17:00 28 апреля.
"Если форма не будет соответствовать требованиям, собеседование отменят, и вам нужно будет переназначить его", – говорится в сообщении.
Если собеседование назначено через визового агента, то ответственность за правильность формы DS-160 лежит на участнике собеседования.
Кроме того, власти США призывают иностранных граждан, имеющих судебное решение о депортации, но продолжающих находиться в стране, добровольно вернуться на родину в кратчайшие сроки с использованием мобильного приложения "CBP Home".
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