Смогут ли богатые уклоняться от налога на роскошь

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин и вице-министр финансов Ержан Биржанов ответили на вопрос, смогут ли богатые люди уклоняться в будущем от налога на роскошь, переписывая свое имущество на родственников, сообщает Zakon.kz.

Азамат Амрин в кулуарах Сената 12 июня отметил, что плательщиком налога на роскошь будет физическое лицо.

"Если человек 10 квартир имеет, то он распродаст, мы, понятно, что будем взыскивать. Здесь сложно найти людей, кому можно это все переписать. Вряд ли человек, имеющий столько квартир, захочет что-то переоформлять. Хотя это тоже возможно". Азамат Амрин

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в свою очередь подчеркнул, что новый Налоговый кодекс примут в 2025, в этом же году вступит в силу всеобщее декларирование. Последним его этапом будет указание физлицами активов, которые они имеют. Любое движение имущества не останется незамеченным.

"Если появляется какой-либо объект, который был переписан родственникам, на третьих лиц, этому лицу будут задаваться соответствующие вопросы и предъявляться налоговые требования. Я сомневаюсь, что какой-то человек возьмет на себя 10 квартир, чтобы минимизировать доходы. Так как к нему же будут применяться другие санкции, так как это будет считаться безвозмездно полученным доходом, а там уже налоги больше". Ержан Биржанов

Он отметил, что по поводу налога на роскошь были споры и до сих пор существуют разные мнения – у бизнеса, физлиц, ассоциаций, министерств и экспертов, в том числе международных.

"Мы стараемся, чтобы было принято консолидированное справедливое решение. Чтобы не было схем ухода от налогообложения, и оно как раз ложилось вместе с проектом всеобщего декларирования, чтобы у нас нормы не противоречили, а дополняли друг друга". Ержан Биржанов

Ранее журналисты задавали вопрос министрам обоих ведомств – финансов и национальной экономики, что в их понимании значит понятие "богатый человек". Но конкретных ответов чиновники не дали. На тот же вопрос Ержан Биржанов тоже не захотел отвечать.

"Давайте воздержусь от комментирования такого понятия "богатый человек". Это более философский вопрос. У кого-то материальное, у кого-то духовное, возможно. Но я наверное останусь при своем мнении". Ержан Биржанов

Более охотно на этот вопрос ответил Азамат Амрин. Он объяснил, что для выявления конкретной цифры или порога, нужно сначала пройти через всеобщее декларирование. После чего эту информацию смогут проанализировать, ранжировать доходы казахстанцев.

"Это ориентировочно к 2027 году будет. Сейчас 2023. Что будет через пять лет, наверное, и какой человек будет считаться через пять лет богатым, проведем исследование, сделаем. Цифру, наверное, определим. Нужен порог с какого момента будет прогрессивная шкала взиматься. Понятно, что 10% это базовая ставка. 15-20 есть варианты, 10-20-30% обсуждаем. Но с какой суммы – миллиона тенге, 1,5, 2 млн. Сейчас, понимаете, надо прогнозировать на пять лет – это достаточно сложно. Задача понятна, что с этим вопросом все равно столкнемся. Уже когда мы будем готовы к тексту Налогового кодекса, эта цифра будет озвучена". Азамат Амрин

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на круглом столе в Сенате 12 июня рассказал, каким видят в ведомстве налог на роскошь, а именно на десятки квартир, дорогие авто, яхты, алкоголь и табачную продукцию. Он отметил, что в ведомстве сейчас работают над повышением налогообложения предметов роскоши. Он подчеркнул, что речь не идет об отдельном, едином налоге. Это будет дополнительное налогообложение отдельных категорий товаров, через акцизы и налог на имущество.

