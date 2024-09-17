Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Что будет считаться роскошью, рассказали в МНЭ

МНЭ, Налоговый кодекс, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 16:13 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин презентовал в Мажилисе 17 сентября 2024 года проект нового Налогового кодекса. Документом вводится налог на роскошь, сообщает Zakon.kz.

Азамат Амрин отметил, что для реализации задачи по повышенному налогообложению предметов "роскоши" предлагаются:

  • повышенные ставки налога на имущество по объектам недвижимости совокупной стоимостью свыше 450 млн тенге;
  • дополнительное обложение акцизом в размере 10% легковых авто таможенной стоимостью свыше 75 млн тенге;
  • дополнительное обложение акцизом алкогольной продукции стоимостью свыше 500 тыс. тенге/ литр и сигар – свыше 10 тыс. тенге/шт., а также дорогостоящих морских судов, летательных аппаратов.

На презентации сказано, что предлагается применение понижающих коэффициентов к налогу на транспортные средства в зависимости от срока эксплуатации: от 10 до 20 лет – 0,7; более 20 лет – 0,5.

"В новом Налоговом кодексе предусмотрена норма по освобождению от индивидуального подоходного налога пенсионных выплат из ЕНПФ. Также будет снижена сумма налога для автомобилей старше 10 лет на 30%, старше 20 лет – на 50%", – добавил вице-министр.

12 сентября 2024 года вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал корреспонденту Zakon.kz, какие модели берутся за основу для внедрения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога (ИПН) и какими могут быть при этом поступления в бюджет.

Читайте также

Студенты, университет, вуз, абитуриенты, выпускники
К стипендиатам "Болашак" обратились с просьбой из-за наводнений в Европе
Детей сирот использовали как рабов в Улытауской области
Казахстанка эксплуатировала маленьких сирот как рабов
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт, аудит, аудитор, юридическая проверка, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, квитанция, квитанции, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
Алматинцам объяснили неожиданно высокие счета за электроэнергию
Мадина Мамырханова
МНЭ РК Казахстан 2024 год Налоги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
Чиновник заставил предпринимателей оплатить учебу его сына и купить дизтопливо для гольфклуба
Чиновник заставил бизнесменов оплатить учебу его сына и "поделиться" дизтопливом на 6,8 млн тенге
Как меняются разные знаки зодиака после 40 лет
Как меняются разные знаки зодиака после 40 лет
Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира
Что нужно знать владельцам недвижимости
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: