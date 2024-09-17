Что будет считаться роскошью, рассказали в МНЭ

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин презентовал в Мажилисе 17 сентября 2024 года проект нового Налогового кодекса. Документом вводится налог на роскошь, сообщает Zakon.kz.

Азамат Амрин отметил, что для реализации задачи по повышенному налогообложению предметов "роскоши" предлагаются:

повышенные ставки налога на имущество по объектам недвижимости совокупной стоимостью свыше 450 млн тенге;

дополнительное обложение акцизом в размере 10% легковых авто таможенной стоимостью свыше 75 млн тенге;

дополнительное обложение акцизом алкогольной продукции стоимостью свыше 500 тыс. тенге/ литр и сигар – свыше 10 тыс. тенге/шт., а также дорогостоящих морских судов, летательных аппаратов.

На презентации сказано, что предлагается применение понижающих коэффициентов к налогу на транспортные средства в зависимости от срока эксплуатации: от 10 до 20 лет – 0,7; более 20 лет – 0,5.

"В новом Налоговом кодексе предусмотрена норма по освобождению от индивидуального подоходного налога пенсионных выплат из ЕНПФ. Также будет снижена сумма налога для автомобилей старше 10 лет на 30%, старше 20 лет – на 50%", – добавил вице-министр.

12 сентября 2024 года вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал корреспонденту Zakon.kz, какие модели берутся за основу для внедрения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога (ИПН) и какими могут быть при этом поступления в бюджет.