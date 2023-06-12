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Замакима Абайской области: Три села в безопасности, угроза возгорания отсутствует

Замакима Абайской области: Три села в безопасности, угроза возгорания отсутствует Фото: Zakon.kz
Села Талица, Половинки и Каштак находятся вне лесного фонда и, следовательно, не подвергаются прямой угрозе возгорания. Об этом заявил заместитель акима Абайской области Димитрий Гариков, сообщает Zakon.kz.

По его словам, несмотря на сложности, общая ситуация с пожарами остается под контролем.

"В Батпаевском и Каштакском направлениях работают 9 вертолетов, силы и средства МЧС, Минобороны. С учетом погоды, жары и ветра, возобновились два очага, поэтому приняли решение вывести людей из домов. Со вчерашнего дня все было стабильно, но погода показывает, что говорить о локализации преждевременно".Димитрий Гариков

Несмотря на близость пожарной линии, Талица и другие близлежащие населенные пункты остаются в безопасности.

"В Талице аналогичная ситуация – там все осложнено тем, что там фронт пожара. Но самой Талице, а также Половинкам и Каштаку угрозы нет – эти населенные пункты находятся вне черты лесного фонда и за дорогой. Жерновке угрозы не будет, село опахано".Димитрий Гариков

Очевидец прислал видео в редакцию Zakon.kz, снятое близ села Талица. На кадрах видны клубы дыма.


О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Их посмертно наградили орденами. Еще один человек числится пропавшим.

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