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В Талдыкоргане введен запрет на посещение леса

В Талдыкоргане введен запрет на посещение леса Фото: МЧС РК
В Талдыкоргане введен запрет на вход на территории лесопосадок, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Хабар 24", такое решение сотрудники Талдыкорганского лесного хозяйства приняли после сильного пожара в соседней Абайской области.

В ведении местного лесного хозяйства 185 тысяч гектаров земли. Сейчас там трудятся около 100 работников. В связи с трагедией в соседнем регионе все сотрудники учреждения работают в усиленном режиме.

"Очень тяжелая ситуация. Мы приносим глубокие соболезнования семьям погибших в резервате "Семей орманы". Мы перешли на усиленный режим работы. Наши сотрудники вышли на круглосуточное дежурство. Поставили посты. Запрещаем заходить людям на территорию леса. Заместитель директора Талдыкорганского лесного хозяйства Аскар Орынбаев

Лесники почтили память погибших в борьбе с огнем минутой молчания.


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О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Их посмертно наградили орденами. Еще один человек числится пропавшим.

В самом Талдыкоргане зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

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