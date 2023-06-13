Трактор пропавшего при тушении пожара в "Семей орманы" мужчины нашли полицейские

Вечером 12 июня сотрудники полиции нашли в степи исправный трактор работника лесничества Абайской области, который пропал двумя днями ранее при тушении пожара. Поиска сама мужчины продолжаются, сообщает Zakon.kz.

Трактор, на котором 36-летний Сергей Архипов пропал 10 июня при тушении пожара в "Семей орманы", нашли полицейские поздним вечером 12 июня в степи. Трактор в рабочем состоянии, отмечают в полиции.

"В пяти км от села Дмитриевка в сторону станции Ауыл Бородулихинского района, от трассы на расстоянии 1 км в степи обнаружен трактор в исправном состоянии". Пресс-служба ДП региона





Фото: пресс-служба ДП Абайской области





Поиски пропавшего тракториста из села Долонь начались 10 июня. В этот же день родные пропавшего сообщили о том, что Сергей Архипов на тракторе отправился на помощь в тушении пожара и перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции продолжают поиски Архипова и просят любого, кто владеет какой-либо информацией, сообщить по номеру "102".

Пожар в природном резервате "Семей орманы" Абайской области разгорелся 8 июня. Два дня спустя стало известно о пропаже нескольких человек, в этот же день, 10 июня, официально сообщили о гибели 14 человек.

12 июня в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим в пожаре.