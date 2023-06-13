Министр Жамаубаев о плачевном состоянии "Семей орманы": Надо разобраться

В кулуарах правительства Казахстана 13 июня министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал, сколько денег было выделено Комитету лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на трехлетний бюджет на 2023-2025 годы заложен 121,5 млрд тенге, на текущий год – 52,7 млрд тенге. Журналисты поинтересовались, почему же тогда резерват "Семей орманы" оказался в таком плачевном состоянии.

"Есть определенные нормативы, мы практически по этим нормативам финансируем министерство. Норма положенности определенная. Понятно, всю технику за один год обновить невозможно. Понятно, надо разобраться. Пока не предусмотрено (дополнительных средств. – Прим. ред.), комиссия работает, будем выявлять, какие средства необходимы". Ерулан Жамаубаев

Предварительный ущерб от пожара он пока назвать не смог.

"Пожар продолжается, вы же знаете. Еще огнем охвачена значительная площадь, поэтому давайте дождемся завершения всех процедур, в том числе и работы комиссии под руководством (вице-премьер-министра Скляра. – Прим. ред.) Романа Васильевича". Ерулан Жамаубаев

12 июня сообщалось, что на балансе резервата около 70 специализированных авто, большая часть 80-90-х годов выпуска. Лишь 5-6 единиц техники более новые – 2014 года. Кроме того, есть проблемы и со спецодеждой.

Заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах правительства 13 июня тоже высказался о ситуации в Абайской области. По его словам, ситуацию с лесным пожаром сильно недооценили в самом начале. Вице-премьер-министр признал, что в ситуации с пожаром в Абайской области упустили момент, когда можно было его локализовать.

