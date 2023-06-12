Пять спецмашин не доехали до места пожара в Абайской области

Пять пожарных машин не доехали до огня в лесу в Абайской области, сломавшись по дороге, сообщает Zakon.kz.

Об этом, как сказано в публикации 24.kz, заявил исполняющий обязанности гендиректора "Семей орманы".

По его словам, на балансе резервата около 70 специализированных авто, большая часть 80-90-х годов выпуска.

Лишь 5-6 единиц техники более новые – 2014 года, добавил он.

Кроме того, есть проблемы и со спецодеждой.

Новые комплекты лесникам выдают один раз в 5 лет. Последнее обмундирование получили без спецобуви.

"Когда вызывали, около 4-5 машин сломались, не доехали до места тушения. Материально-техническое обеспечение очень слабое. В основном пожарные машины у нас старые, старого года выпуска. Но в этом году мы планируем на базе Patriot малый комплекс взять – 14 машин". Мурат Карымов, и.о. генерального директора РГУ "ГЛПР "Семей орманы"

8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив. В результате погибли 14 человек. Еще один человек числится пропавшим без вести.

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