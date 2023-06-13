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В МИД РК назвали причину задержания казахстанца в Таиланде

Казахстан Таиланд казахстанец Фото: pixabay
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге 13 июня подтвердил задержание казахстанца в Таиланде, сообщает Zakon.kz.

По его словам, некоторые СМИ стали выдавать непроверенную информацию о задержании. На сегодня тайские власти подтвердили информацию о задержании, личность казахстанца установлена.

"Полиция Таиланда поместила его под арест на 45 суток. На сегодня данному гражданину предъявлены обвинения в нарушении визового режима за пребывание на четыре дня больше в стране. Иная официальная информация не поступала. То есть неизвестно, стрелял он или нет (как утверждает ряд СМИ, – прим. ред.). Только лишь нарушение миграционного решения".Айбек Смадияров

Посольство Казахстана в Таиланде, по его словам, держит этот вопрос на контроле и находится на постоянной связи с правоохранительными органами Таиланда.

Ранее в СМИ появилась информацию, что казахстанца задержали на Пхукете за покушение на россиянина.

В последнее время сообщения о казахстанских туристах, попавших в ЧП на отдыхе, стали появляться чаще. Если кто-то нарушает из-за незнания законов чужой страны, то другие вовсе рискуют своей безопасностью. Корреспондент Zakon.kz поговорил с экспертами и узнал, как не испортить себе отдых.

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Жадра Жулмухаметова
МИД РК Казахстан Таиланд
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