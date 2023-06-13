Сын Плющенко и Рудковской сменил имидж

Александр Плющенко, сын предпринимателя Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, на странице в Instagram опубликовал ролик, на котором продемонстрировал новый образ (10-летний Александр заплел косички), сообщает Zakon.kz.

"Мой новый имидж! Как вам? Многие говорят, что я очень похож на Эрлинга Холлана, а другие – что на SHAMANа", – поинтересовался он.

Подписчики разделились на два лагеря по поводу новой прически.

Это прическа для девчонок!

Стал выглядеть постарше, был совсем ребенок.

Надо быть похожим на себя, и только на себя. Не подражая никому. А быть индивидуальным, чтоб не сравнивали и не путали.

Хорошо выглядишь.

Не подходит, – пишут пользователи.

Александр Плющенко родился в 2013 году: он занимается фигурным катанием.

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