Дело вайнеров: главный подсудимый попросил суд оправдать его

В Алматы близится к концу нашумевшее дело о финпирамиде. Перед судом последнее слово высказал главный подозреваемый в организации ОПГ Алмас Курмангалиев. Корреспондент Zakon.kz расскажет, почему руководитель инвестиционной компании Astex попросил оправдательный приговор.

В Алмалинском районном суде Алматы завершается главное судебное разбирательство по делу финансовых пирамид Astex, Mudarabah Capital и ACD Technology. Сегодня последнюю возможность оправдаться использовал Алмас Курмангалиев. Его обвиняют в создании и руководстве ОПГ. В прениях прокурор для главного фигуранта дела запросил 15 лет, с чем подсудимый не согласился и попросил оправдательный приговор. Подсудимый попросил суд учесть то, что он частично возместил долг перед потерпевшими. Также то, что на его иждивении имеются трое малолетних детей. Кроме того, мужчина призвал принять во внимание его онкологическое заболевание.



"Считаю незаконным и необоснованным обвинительный акт. Нет полных доказательств: видеофиксации, материалов, результатов экспертизы, подтверждающих мою вину. Вину полностью не признаю. Все деньги, что я взял, а это 914 миллионов тенге, я оплатил инвесторам и контрагентам. Прошу оправдательный приговор. Я раскаиваюсь, что ранее не до конца выполнил долговые обязательства. Потерпевшим я верну все в полном объеме. У меня есть график выплат, было досудебное отчисление, судебное и от послесудебного погашения я не отказываюсь, все погашу. Только прошу, дайте мне возможность. Находясь здесь, я не могу обещать, что смогу погасить долговые обязательства. Потерпевшим лицам нужно одно – возраст денег. Поэтому не лишайте меня возможности работать", – сказал на прениях Алмас Курмангалиев.

В суде также выступил потерпевший Ришат Бабышев, который возмутился тем, что ранее прокурор, зачитав обвинительный акт, просил смягченное наказание вайнерам – по пять лет лишения свободы.

"Многие из потерпевших потеряли не только большие деньги, но и здоровье, так как пережили огромный стресс. Почему внимание уводят от вайнеров? Они не меньше виноваты. Имея большую аудиторию, именно они больше всех вовлекали людей в финпирамиду. Они воспользовались тем, что люди, не имея образования в сфере финансов и тендеров, поверили им и захотели зарабатывать. Есть случаи, когда вайнеры лично встречались с инвесторами. Почему к ним относятся мягче? Яркий пример того, что только Мейржану Туребаеву из 12 подозреваемых дали возможность оказаться дома, когда на это также имели право остальные", – сказал потерпевший.

С последним словом перед судом также выступили братья Мансуровы, они оба не признали своей вины.

"Я не принимал никакого участия в деятельности компании. Не оформлял на себя чужое имущество или недвижимость. На договорах нет моей подписи. Единственное, я зарегистрировал фирму. Я не виновен, если есть доказательства, то пусть предоставят", – обратился к суду подсудимый Ержан Мансуров.

13 июня с двух известных казахстанских вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова сняли часть обвинений по делу о финпирамиде Mudarabah Capital. Прокурор запросил для подсудимых пять лет колонии-поселения.

9 января в ходе судебного процесса выступили с показаниями трое пострадавших: Тимур Оспанов, Сардор Хакимов и Канат Несипбеков. Также гособвинитель Ерлан Куланбаев зачитал подсудимым обвинительный акт.