Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов могут отправится в колонию-поселение на 5 лет

С двух известных казахстанских вайнеров сняли часть обвинений по делу о финпирамиде Mudarabah Capital. Но тюремного срока, им по всей всей видимости, им все же не избежать, сообщает Zakon.kz.

Громкий процесс подходит к концу. 13 июня прокуроры запросили для подсудимых пять лет колонии-поселения, передает КТК.

Удалось доказать, что оба вайнера не состояли в преступной группе и сами пирамиду не создавали. Всего на скамье подсудимых десять человек. Еще два фигуранта дела в международном розыске.

Доказано, что компания Mudarabah Capital работала по принципу инвестиционной пирамиды. Доверчивых клиентов убеждали, что их деньги участвуют в госзакупках. Вкладчикам обещали ежемесячно 20%-ную прибыль. Больше сотни человек перечислили около 2 миллиардов тенге на счета компании Astex.kz через фирму Mudarabah Capital. Обе эти организации были связаны между собой.

9 января 2023 года в ходе судебного процесса выступили с показаниями трое пострадавших: Тимур Оспанов, Сардор Хакимов и Канат Несипбеков. Также гособвинитель Ерлан Куланбаев зачитал подсудимым обвинительный акт.

Стоит отметить, что некоторые пострадавшие вкладчики еще до начала процесса шли буквально на крайние меры. Так, 11 апреля 2022 года пострадавшая от действия лиц, причастных к финпирамиде, совершила самоподжог возле здания МВД в Астане. В компанию женщина вложила более 20 млн тенге.