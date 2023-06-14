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Законодательство РК

Нацбанк и Минфин о выплатах детям из Нацфонда: Инфляционных угроз быть не должно

Казахстан Нацфонд детям Фото: pixabay
Представители Национального банка и Министерства финансов счаитют, что инфляционных рисков выплаты детям из Нацфонда не несут, сообщает Zakon.kz.

Во время обсуждения законопроекта по выплатам детям из Нацфонда депутаты поинтересовались, не "съест" ли инфляция эти выплаты со временем.

"Накапливаться будут в долларах, и при достижении 18 лет получать будут в долларах. Поэтому каких-либо инфляционных угроз, я думаю, не должно быть".Вице-министр финансов Даурен Темирбеков

Зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова поддержала коллегу.

"Я согласна с мнением представителя Минфина. Выплаты держим в долларах. Конечно, инфляция в долларах ниже, чем в тенге. В долларах составляет от 2-4%. Поэтому (выбрали. – Прим. ред.) американский доллар".Алия Молдабекова

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Депутаты Мажилиса Парламента РК 14 июня 2023 года одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выплат детям из Национального фонда".

Жадра Жулмухаметова
Мажилис Парламента РК Нацфонд Казахстан
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