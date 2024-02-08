Минфин о выплатах детям из Нацфонда: Иностранцам деньги не уйдут

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Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Сената заявил, что выплаты детям из Нацфонда не уходят и не могут уйти за рубеж, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что не слышал фактов о начислении денег детям, утратившим гражданство Казахстана. "Если такой факт будет выявлен, естественно, соответствующие меры будут приняты. Но одним из важных условий этого закона было, что если ребенок теряет гражданство РК, деньги остаются здесь. Отдельный счет за рубежом не открывается, счета по каждому ребенку у нас аккумулированы (в ЕНПФ. – Прим. ред.). Эти деньги никуда не ушли. Если даже такие случаи есть, эти деньги никуда не ушли, потому что сегодня они аккумулированы здесь в ЕНПФ, как у единого оператора. Условно депозитные счета здесь открыты. Мы не отправляем их на какие-то личные банковские счета, эти деньги находятся в Казахстане". Ержан Биржанов Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) 7 февраля 2024 года предоставил статистику по количеству детей и начисленным им суммам в рамках программы "Нацфонд – детям" в разрезе областей Казахстана. Детям начислили почти 700 млн долларов.

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